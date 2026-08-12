Zapach, który uwiedzie nie tylko Twoje zmysły. Odwaga, siła i bezkompromisowość zamknięta we flakonie

Dla Ruslana Baginskiy'ego Grain de Sel jest próbą przełożenia ducha marki na język zapachu. To naturalna kontynuacja dotychczasowej drogi oraz sposób na zachowanie wspomnień, miejsc, obrazów i emocji, które przez lata kształtowały kolekcje i definiowały DNA marki.

„Od dziesięciu lat moim marzeniem było stworzenie własnego, unikalnego stylu i języka wizualnego” – mówi Ruslan Baginskiy. „Dziś czuję, że ten świat jest gotowy na kolejnywymiar – własny zapach. Praca nad perfumami rozpoczęła się od świecy zapachowej. Nasza społeczność ją pokochała, a jej entuzjazm zainspirował mnie do rozpoczęcia długiego i wymagającego procesu przekształcenia tego aromatu w prawdziwą wodę perfumowaną. I udało nam się!”

Nazwa Grain de Sel, po francusku oznaczająca „ziarnko soli”, nawiązuje zarówno do osobistej więzi projektanta z morzem, jak i do szerszej idei – niewielkiego, często niewidocznego elementu, który nadaje całości harmonię i kompletność. Symbolika soli znalazła odzwierciedlenie również w projekcie flakonu. Jego półprzezroczysta, biała forma przypomina rzeźbiarski kryształ soli.

Grain de Sel to zapach uniseks, który otwiera się soczystymi nutami dojrzałej gruszki i jabłka. W sercu kompozycji znajdują się konwalia i fiołek, nadające jej subtelną, kwiatowąelegancję. Bazę tworzą drzewna mirra, labdanum, piżmo oraz fasolka tonka, pozostawiające na skórze ciepły, wyrafinowany i długo utrzymujący się ślad. Wysoka, 26-procentowakoncentracja kompozycji zapachowej zapewnia wyjątkową głębię oraz trwałość zapachu. Choć składniki pochodzą od międzynarodowych dostawców, zapach jest stabilizowany irozlewany w Charkowie, pozostając wiernym konsekwentnemu zaangażowaniu marki we wspieranie lokalnej produkcji oraz filozofii Made in Ukraine.

Autor: Grain de Sel / Materiały prasowe