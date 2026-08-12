Idealne loki bez użycia ciepła? Poznaj sposoby na piękny skręt bez niszczenia włosów

W najnowszym odcinku „Urodomaniaczek by hebe” fryzjer Bartek Janusz zdradza swoje sprawdzone metody na idealne loki bez użycia ciepła. Ekspert pokazuje, jak wykorzystać jedwabny wałek oraz wałki na rzepy, aby stworzyć naturalnie wyglądający skręt jednocześnie dbając o kondycję włosów.

Odpowiednia pielęgnacja, czyli pierwszy krok do trwałego skrętu

Praca nad idealnym skrętem zaczyna się dużo wcześniej niż samo nawijanie pasm na wałek. Podstawą pięknych i trwałych loków jest odpowiednia pielęgnacja oraz przygotowanie ich za pomocą właściwie dobranych kosmetyków. To sprawia, że loki będą wyglądać na sprężyste, lśniące i zachowają swój piękny skręt na dłużej.

W przypadku stylizacji bez użycia ciepła szczególnie ważne jest unikanie produktów, które nadmiernie obciążają włosy i zbyt mocno wygładzają ich strukturę. Zbyt duża ilość składników wygładzających może sprawić, że staną się one ciężkie, a skręt będzie mniej widoczny i trwały. Lepszym wyborem będą kosmetyki zwiększające objętość, które dodadzą fryzurze lekkości i ułatwią utrzymanie loków.

Ważna jest również odpowiednia aplikacja kosmetyków. W odcinku Bartek Janusz dzieli się swoimi autorskimi poradami dotyczącymi nakładania produktów, dzięki którym można zwiększyć skuteczność codziennej pielęgnacji i lepiej przygotować włosy do stylizacji.

Najczęstsze błędy podczas stylizacji loków

Aby uzyskać wymarzony efekt, włosy należy zawinąć w odpowiedni sposób. Dzielenie pasm na dwie części i zbyt mocne naciągnięcie ich z tyłu głowy sprawia, że objętość pozostaje jedynie z przodu, a tył fryzury wygląda na płaski.

Kolejnym częstym błędem jest stylizowanie niedosuszonych włosów. Wilgotne pasma po zdjęciu wałków mogą być przyklapnięte i pozbawione lekkości, dlatego przed rozpoczęciem stylizacji należy upewnić się, że są one odpowiednio suche.