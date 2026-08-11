Wygraj jeden z 4000 biletów na wyprzedaną trasę stadionową Sahanh

Konkurs potrwa do 31 sierpnia. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zrobić zakupy z wykorzystaniem Douglas Beauty Card - w perfumerii stacjonarnej lub na Douglas.pl - a następnie zarejestrować zgłoszenie na stronie 25latdouglas.pl , dołączyć dowód zakupu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. W każdy poniedziałek wyłaniani będą kolejni laureaci, a przez cały okres trwania akcji na uczestników czeka łącznie aż 4000 biletów oraz 80 biletów VIP na koncert finałowy.

„25-lecie DOUGLAS chcieliśmy uczcić w sposób, który wykracza poza świat beauty i pozwala tworzyć prawdziwe emocje. Konkurs z biletami na koncerty sanah jest zaproszeniem do wspólnego świętowania naszego jubileuszu oraz podziękowaniem dla klientów, którzy od 25 lat są częścią historii DOUGLAS w Polsce.” - mówi DOUGLAS.

Konkurs dla konsumentów jest częścią obchodów 25-lecia DOUGLAS w Polsce. W ramach jubileuszu marka przygotowała także „Urodzinowe Tournée” - cykl 25 wydarzeń organizowanych w największych miastach w Polsce. Na klientów czekają m.in. Strefy Beauty, bezpłatne konsultacje makijażowe, spotkania z ekspertami oraz lokalne eventy pełne atrakcji i niespodzianek.

Autor: DOUGLAS/ Materiały prasowe