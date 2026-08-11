91-letni Leonard z Niemiec zapukał do wiceministra Marcina Bosackiego. Chciał zobaczyć dom

Niebywałe, kto odwiedził wiceministra MSZ

Niecodzienna sytuacja przydarzyła się politykowi Koalicji Obywatelskiej, wiceministrowi MSZ Marcinowi Bosackiemu. Do jego domu pod Poznaniem przyszedł nieznajomy starszy pan. Jak się okazało był to 91-letni pan Leonard, który jest Niemcem. Polityk opisał, że człowiek ten przybył wraz ze swoim synem, w pewnym celu. Okazało się, że wiele lat temu mieszkał w tym domu:

- Gdy był dzieckiem, był tu „okupantem”. I mieszkał w moim obecnym domu. Ale po kolei. Gdy moja rodzina w latach 70. kupiła ten dom, poprzedni właściciele przekazali, że ich przodkowie zbudowali go w 1895 roku i od tego czasu tu mieszkali. Z jedną, ważną przerwą na lata 1939-1945. Pod koniec 1939 roku, jak wielu Polaków z tych terenów, zostali przez Niemców przesiedleni na Zamojszczyznę, wrócili w marcu 1945 - wyjaśnił Bosacki.

Jak przyznał, dopiero teraz dowiedział się od pana Leonarda, że w 1941 roku rodzice staruszka z szóstką dzieci zostali do tego domu pod Poznaniem przesiedleni z Łotwy i go zajęli, potem los rzucił ich w stronę Niemiec:

(...) byli Baltendeutchami. Hitlerowskie Niemcy chciały Wielkopolskę skolonizować. Pod koniec stycznia 1945 uciekli przed nadchodzącą Armią Czerwoną i LWP. Jego ojciec ledwo przeżył - podczas podróży furmanką do zachodnich Niemiec złamał biodro. Prawowici właściciele wrócili w marcu z Zamojszczyzny.

Bosacki przyznał, że zaprosił gości z Niemiec na kawę, porozmawiał z nimi, a 91-latek obejrzał ogród i zmieniony dom, w którym mieszkał ponad 3 lata w dzieciństwie i który opuścił jako 10-latek: - Pokazywał gdzie spał on (tu jest dziś kuchnia), gdzie jego siostry, a gdzie polski parobek Feliks (tu jest łazienka). Miał łzy w oczach - opisał spotkanie polityk. Przy okazji wspomniał staruszkowi i jego synowi, że w gdy w Ukrainie wybuchła pełnoskalowa wojna, to właśnie w tym domu schronienie znaleźli Ukraińcy i mieszkali tam przez kilka miesięcy. - Pożegnaliśmy się przyjaźnie. Wymieniłem z jego synem numery. Historia… - podsumował poruszające spotkanie wiceszef MSZ.

Bosacki nie mógł uwierzyć, w to co czytał! Ludzie mieli okrutne sugestie

Niestety, okazuje się, że opisana historia wzbudziła lawinę paskudnych komentarzy. Bosacki odniósł się do nich w kolejnym wpisie na portalu X:

- Autorom licznych komentarzy mówiących mi, że 91-latka, który ostatni raz chciał odwiedzić dom, w którym w czas wojny spędził 3 lata, miałem wyrzucić, zwyzywać lub poszczuć psami, odpowiadam krótko: żal mi Was. Sugestie, że normalnie rozmawiając ze staruszkiem - Niemcem, oddaję Wielkopolskę Niemcom, są niebywale absurdalne. Świadczą o mentalności kompleksiarzy ich autorów. Polska jest poważnym Państwem i wielkim narodem. Nie zasługuje na taką małość i nienawiść, jaką pokazujecie. Waszemu środowisku przydałaby się powtórna chrystianizacja. Wstydźcie się.

Puk, puk.Dziś do drzwi mojego domu pod Poznaniem zapukał mocno starszy pan z synem.Jak się okazało, 91-letni pan Leonard jest Niemcem. Gdy był dzieckiem, był tu „okupantem”. I mieszkał w moim obecnym domu.Ale po kolei.Gdy moja rodzina w latach 70. kupiła ten dom, poprzedni… pic.twitter.com/IQ0qHweuuM— Marcin Bosacki (@MarcinBosacki) August 8, 2026