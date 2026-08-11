Dorota Gawryluk prowadziła debatę u Nawrockiego i oberwała. W końcu zabrała głos

W czwartek 6 sierpnia, w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, przed Pałacem Prezydenckim odbyło się specjalne spotkanie, które rozpoczęło się od debaty publicystów. W dyskusji brali udział: publicysta Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz i były kandydat w wyborach prezydenckich 2026 Krzysztof Stanowski oraz prof. Andrzej Nowak, doradca społeczny prezydenta, który niedawno wydał książkę "Skąd się wziął Karol Nawrocki? prof. Nowak rozmawia z prezydentem".

Moderatorką debaty była znana dziennikarka Dorota Gawryluk, od dawna związana z telewizją Polsat. Wiele osób zaskoczyła obecność redaktorki w debacie. Posypały się komentarze. W końcu głos zabrała sama Gawryluk i w wyważony sposób odpowiedziała na poruszenie, które sprawiło jej pojawienie się w dniu rocznicy:

Po urlopie w samo centrum Wydarzeń, najpierw piękna ramówka Polsatu, prezentacja jesiennych hitów, potem debata przed Pałacem Prezydenckim. Jestem fanką debat, to sól demokracji. Ta była o rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego. To widzowie i wyborcy oceniają ten rok. A debata mam nadzieję, pomogła wyrobić sobie w tej sprawie zdanie. Przy okazji wzruszyłam się widokiem dzieci w góralskich strojach! Ze skrzypcami. Przypomniało mi się moje dzieciństwo spod Limanowej!

O sprawę została też zapytana w Wirtualnych Mediach. Jak przyznała wprost, bez debat nie ma wymiany poglądów. I wyznała: - Zaprosiła mnie głowa państwa. Każdy ma prawo oceniać to, jak chce. Prowadziłam debaty z osobami ze wszystkich możliwych stron sceny politycznej. Z przyjemnością wezmę udział w każdej debacie także, gdy zaprosi mnie premier Tusk czy marszałek Czarzasty - powiedziała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Karol Nawrocki 6 sierpnia 2025 r. złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta.

12