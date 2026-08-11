Premier Tusk odwiedził aktorów na planie "Rancza". Takiej reakcji widzów się nie spodziewał!

Niecodzienne nagranie. Premier spotkał się z aktorami "Rancza"

Nagranie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez premiera Donalda Tuska wzbudziło ogromny szok! Otóż szef polskiego rządu spotkał się z aktorami na planie "Rancza". - Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydneta! Jedziemy - komentuje Tusk, po czym oczom internautów ukazuje się... ucharakteryzowany na Pawła Kozioła aktor Cezary Żak. Faktycznie, w ostatnich częściach serialu "Ranczo" wójt został prezydentem.

W nagraniu widzimy też, jak Tusk zaprasza serialowego prezydenta do auta i mówi: - Jedźcie z nim jak najdalej teraz. Mamy go z głowy! Następnie ukazane są kulisy spotkania premiera Tuska z aktorami Cezarym Żakiem i grającym w serialu Arkadiusza Czerepacha, czyli z Arturem Barcisiem.

Politycy i internauci komentują nagranie Tuska

Filmik szybko obiegł sieć i wywołał falę komentarzy nie tylko zwykłych internautów, ale też osób ze świata polityki:

- To już wyższa szkoła robienia ze swoich wyborców i całego społeczeństwa baranów! Od rana media informują o kolejnym gigantycznym skandalu, w którym Koalicja Obywatelska wyprowadza fundusze przeznaczone dla powodzian, a Pan Premier w najlepsze baluje sobie na planie „Rancza” i chce być super-zabawny oraz na siłę młodzieżowy. Polacy tracą dorobek życia, a Pan kręci PR-owe fikołki! Panie Donaldzie Tusk, proszę o trochę – naprawdę tylko trochę – godności. I choćby odrobinę samokrytyki. Czas zająć się rządem i rozliczeniem złodziejstwa, a nie udawaniem celebryty! - napisał doradca prezydneta Andrzeja Dudy, Łukasz Rzepecki.

- Polska Partia Okradania Powodzian - rzucił Sławomir Mentzen, nawiązując do znanej z Wilkowyj Polskiej Partii Uczciwości.

- Działacze Koalicji okradli powodzian, a premier i lider tej partii pajacuje - dodał Jacek Sasin.

- Tak, wasz sposób zarządzania państwem, można porównać do tego z serialu "Ranczo" - skomentował inny internauta.

Ale znaleźli się też tacy, którym pomysł przypadł do gustu:

- Mistrz👏🔥 Pan Premier jak zwykle z humorem i w świetnej formie🙌

- Tego się nie spodziewałam 😂😂😂genialne

- Można piastować jedno z najwyższych stanowisk państwowych i nie mieć kija - wiadomo gdzie? Można! ❤️

- Wspaniałe poczucie humoru 😄👌

Koniec końców głos zabrał sam reżyser serialu, Wojciech Adamczyk. Na Facebooku opublikował komunikat:

- Szanowni fani serialu „Ranczo”! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Kroś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was!

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Wilk syty i Wilkowyje City. pic.twitter.com/fsnax1No4g— Donald Tusk (@donaldtusk) August 10, 2026