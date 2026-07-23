Pokazali Radosławowi Sikorskiemu scenę z "Rancza". Tak zareagował!

Serial "Ranczo" doczekał się miana kultowego. Polacy dwadzieścia lat temu pokochali ten serial opowiadający o ciągłych walkach wójta z księdzem i przebojowej Amerykance z polskimi korzeniami. Pełen humoru, komedii, ale też poruszający poważne tematy serial odniósł sukces, powstawały kolejne sezony.

Gdy 10 lat temu okazało się, że ta opowieść się kończy, wielu fanów nie mogło w to uwierzyć. Temat "Rancza" wciąż powracał, ludzi o nim nie zapominali, a gdy w telewizji pokazywane były powtórki serialu o mieszkańcach Wilkowyj, widzowie chętnie zasiadali przed telewizorami. Fani chcieli jednego - powrotu serialu! Ich cierpliwość została więc wynagrodzona, a marzenia się spełniły.

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W serialu jednym z bardziej istotnych wątków, były sprawy polityczne, które zajmowały głównych bohaterów. W jednej ze scen grany przez Artura Barcisia Czerepach pocieszał swoją żonę Lodzię (rolę tę odgrywała Magdalena Kuta) przed wyjazdem do Brukseli na unijne szkolenie.

W scenie tej Czerepach wprost mówi do żony, że z wyjazdem wiążą się same plus, bo podszkoli język, pozna nowych ludzi, nabierze międzynarodowego obycia, a w końcu rzuca do niej: - Oj Lodzia, Lodzi, moim zdaniem to bardzo dobrze, że jedziesz na ten kurs. No wrócisz obyta w świecie, język sobie podszlifujesz, nowych znajomości narobisz, to się może bardzo przydać... Jak to do czego?! Do naszej dalszej kariery! Zobaczysz, będziemy polski power couple. No, jak Sikorski z żoną albo Clintonowie...

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Fragment z tym dialogiem bohaterów został odtworzony w czasie wywiadu z ministrem Radosławem Sikorskim. - No, ale to ona może uważać, że zostanie z tym angielski jak Himilsbach - zaśmiał się szef MSZ komentując nagranie.

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