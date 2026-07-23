Twórca "Rancza" miał poważny wypadek. "Film się urwał". Co wiemy?

"Ranczo" to serialowy fenomen

Serial "Ranczo" w reżyserii Wojciecha Adamczyka miał premierę w 2006 roku. Emitowano go w TVP1 w latach 2006–2009 oraz 2011–2016, łącznie 130 odcinków. O jego fenomenie zdecydowała wysoka oglądalność (sięgająca ponad 6 mln widzów) oraz celne przedstawienie polskich realiów społeczno-politycznych. Po dekadzie podjęto decyzję o wznowieniu – powstaje 6-odcinkowy sezon "Zemsta wiedźm" na podstawie scenariusza Andrzeja Grembowicza, domykający losy bohaterów Wilkowyj. Prace na planie rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku i mają potrwać do sierpnia br. Emisja wstępnie zaplanowana jest na jesień 2026 w TVP. Nie są znane jednak szczegóły dot. dokładnego dnia pokazywania odcinków czy ich długości.

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To on współtworzył "Ranczo"

Jerzy Niemczuk to znany polski prozaik. Z wykształcenia polonista. zasłynął jako współtwórca sukcesu "Rancza", do którego pisał scenariusze wraz z Robertem Grembowiczem. W swoim dorobku ma także skrypty do seriali takich jak "Rodzina zastępcza" czy "Stacyjka", a także licznych słuchowisk i filmów. Jest autorem cenionych książek dla dzieci (m.in. "Przygody Zuzanki") oraz sztuk teatralnych.

- To Niemczuk wymyślił ławeczkę - była wynikiem jego obserwacji (mieszka na Mazurach, a przestrzeń jego dzieciństwa to Radzyń Podlaski i okolice). Na tę "swoją" trafił właśnie na Mazurach. Pewnego dnia zobaczył trzech zdecydowanie nietrzeźwych facetów siedzących na ławce przed sklepem. Przystanął na chwilę, żeby na nich popatrzeć, i ze zdumieniem usłyszał, że rozprawiają o kosmosie. Było to absurdalne... Takie jakieś dziwne czasy nastały, stwierdził wtedy, że najwięcej czasu na filozoficzne dysputy mają degeneraci... - czytamy w książce "Ranczo. Kulisy serialu wszech czasów", autorstwa Eli Piotrowskiej i Marty Lipeckiej.

Można też śmiało powiedzieć, że to dzięki Niemczukowi "Ranczo" znalazło się pod Radzyniem. Jak wspomniała w swojej książce Ela Romanowska - scenarzysta pochodził właśnie z tych okolic.

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Twórca "Rancza" miał wypadek. Co wiemy?

Jerzy Niemczuk jest doskonale znany fanom jako twórca kultowej ławeczki. Choć nie pracuje przy serialu od 5 sezonu to dla widzów na zawsze pozostaje w sercu właśnie dzięki utworzeniu kultowego miejsca. Jak przekazał na swoim Facebooku - właśnie poniekąd w drodze do miejsca związanego z ławeczką zdarzyła się tragedia. Niemczuk miał wypadek samochodowy.

- Przytomności wprawdzie nikt stracił, ale film nam się urwał - napisał prozaik.

Jechał razem z ekipą na TVP do miejscowości, gdzie znajduje się jego inspiracja do ranczowej ławeczki.

- Zdążyłem parę słów powiedzieć do kamery w drodze do Szczytna, bo samym Szczytnie na równorzędnym skrzyżowaniu dostałem w lewy bok od jeepa z Warszawy. Tylko te parę słów po drodze się nagrało, później już tylko katastrofa - napisał Niemczuk.

Okazało się, że to nie wszystko. Następnego dnia ponownie jego auto dosyć mocno oberwało na jednym z parkingów.