Wielka zmiana w życiu Tomasza Sekielskiego! Od razu się pochwalił

- Tomasz Sekielski publicznie ogłosił na Facebooku decyzję o zerwaniu z długoletnim nałogiem nikotynowym.
- Jego decyzja jest motywowana prośbami bliskich oraz osobistą refleksją nad długością trwania nałogu w jego życiu.
- Dziennikarz zobowiązał się do dzielenia się postępami w walce z nałogiem ze swoimi obserwatorami, prosząc jednocześnie o ich wsparcie.
Tomasz Sekielski to postać o ugruntowanej pozycji w polskich mediach, znany z wieloletniej działalności dziennikarskiej i publicystycznej. W swojej karierze prowadził szereg programów telewizyjnych, takich jak „Sekielski wieczorową porą” emitowany w TVP oraz „Teraz my!” na antenie TVN. Przez pewien okres pełnił również funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek”. Szczególne uznanie zdobyły jego reportaże śledcze, które dotyczyły afer pedofilskich w polskim Kościele katolickim, rzucając światło na doświadczenia ofiar duchownych.
W niedawnym wpisie na platformie Facebook Tomasz Sekielski przekazał swoim obserwatorom wiadomość o charakterze osobistym, ujawniając zamiar podjęcia walki z długoletnim nałogiem nikotynowym. W nagraniu wideo, opublikowanym w mediach społecznościowych, Sekielski potwierdził swoje zobowiązanie.
- Obiecałem kilku bardzo ważnym dla mnie osobom, że rzucę palenie. Słowo się rzekło i dzisiaj jest ten dzień - powiedział dziennikarz, rozpoczynając swoje oświadczenie. Symbolicznie zaprezentował również ostatniego papierosa, którego miał zamiar wypalić, sygnalizując tym samym początek procesu odwykowego.
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Decyzja Tomasza Sekielskiego, jak sam podkreślił, jest również odpowiedzią na wyraźne prośby jego najbliższych. Dziennikarz otwarcie przyznał, że momentem przełomowym była refleksja nad długością trwania nałogu w jego życiu.
- Gdy orientujesz się, że w ciągu swojego całkiem długiego życia dłużej paliłeś niż nie, zdajesz sobie sprawę, że coś poważnie poszło nie tak - stwierdził. - Bez dalszych wymówek i okłamywania samego siebie rzucam to gó*no, którym sam się trułem - dodał.
Wyraził nadzieję na wsparcie ze strony swoich obserwatorów, obiecując jednocześnie regularne relacje z postępów w walce z nałogiem.
W naszej galerii zobaczysz metamorfozę Tomasza Sekielskiego: