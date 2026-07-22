Wielka zmiana w życiu Tomasza Sekielskiego! Od razu się pochwalił

Tomasz Sekielski publicznie ogłosił na Facebooku decyzję o zerwaniu z długoletnim nałogiem nikotynowym.

Jego decyzja jest motywowana prośbami bliskich oraz osobistą refleksją nad długością trwania nałogu w jego życiu.

Dziennikarz zobowiązał się do dzielenia się postępami w walce z nałogiem ze swoimi obserwatorami, prosząc jednocześnie o ich wsparcie.

Tomasz Sekielski to postać o ugruntowanej pozycji w polskich mediach, znany z wieloletniej działalności dziennikarskiej i publicystycznej. W swojej karierze prowadził szereg programów telewizyjnych, takich jak „Sekielski wieczorową porą” emitowany w TVP oraz „Teraz my!” na antenie TVN. Przez pewien okres pełnił również funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek”. Szczególne uznanie zdobyły jego reportaże śledcze, które dotyczyły afer pedofilskich w polskim Kościele katolickim, rzucając światło na doświadczenia ofiar duchownych.

W niedawnym wpisie na platformie Facebook Tomasz Sekielski przekazał swoim obserwatorom wiadomość o charakterze osobistym, ujawniając zamiar podjęcia walki z długoletnim nałogiem nikotynowym. W nagraniu wideo, opublikowanym w mediach społecznościowych, Sekielski potwierdził swoje zobowiązanie.

- Obiecałem kilku bardzo ważnym dla mnie osobom, że rzucę palenie. Słowo się rzekło i dzisiaj jest ten dzień - powiedział dziennikarz, rozpoczynając swoje oświadczenie. Symbolicznie zaprezentował również ostatniego papierosa, którego miał zamiar wypalić, sygnalizując tym samym początek procesu odwykowego.

Decyzja Tomasza Sekielskiego, jak sam podkreślił, jest również odpowiedzią na wyraźne prośby jego najbliższych. Dziennikarz otwarcie przyznał, że momentem przełomowym była refleksja nad długością trwania nałogu w jego życiu.

- Gdy orientujesz się, że w ciągu swojego całkiem długiego życia dłużej paliłeś niż nie, zdajesz sobie sprawę, że coś poważnie poszło nie tak - stwierdził. - Bez dalszych wymówek i okłamywania samego siebie rzucam to gó*no, którym sam się trułem - dodał.

Wyraził nadzieję na wsparcie ze strony swoich obserwatorów, obiecując jednocześnie regularne relacje z postępów w walce z nałogiem.

W naszej galerii zobaczysz metamorfozę Tomasza Sekielskiego:

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