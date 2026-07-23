Małgorzata Kidawa-Błońska uczesze się na nasz koszt! 20 tys. zł za fryzury i makijaż u stylistki gwiazd

Kancelaria Senatu przeznaczyła ponad 20 tysięcy złotych z publicznych środków na usługi określane jako „przygotowanie wizerunkowe” do wystąpień publicznych dla marszałek Senatu, które jak można wywnioskować oznaczają przygotowanie makijażu i fryzur.

Informacje o tych wydatkach zostały ujawnione przez internautę na platformie X, co wywołało publiczną dyskusję i pytania o zasadność finansowania tego typu usług z budżetu państwa.

Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków po objęciu urzędu, co rodzi pytania o granicę między "niezbędną obsługą" a prywatnymi wydatkami.

Kancelaria Senatu zawarła umowę z salonem Osman Atelier, której przedmiotem było „przygotowanie wizerunkowe” marszałek Senatu do wystąpień publicznych. Koszt tej usługi, obejmującej okres 215 dni, wyniósł ponad 20 tysięcy złotych z budżetu instytucji, ile konkretnie przygotowań obejmuje zakres usług tego nie sprecyzowano. Informacje o wspomnianej umowie zostały publicznie udostępnione przez internautę na platformie X. Opublikował szczegóły kontraktu, co zapoczątkowało dyskusję w mediach społecznościowych. W swoim wpisie internauta skomentował sytuację.

- O ja naiwny! Byłem przekonany (serio), że politycy za fryzjera, to se sami płacą. A tu proszę, ciocia Małgonia i fryzury na koszt podatnika. Ciekawe, czy chociaż tipa zostawia? - napisał.

Dokumenty potwierdzają, że umowa na usługi, określane jako „przygotowanie do wystąpień publicznych”, opiewała na kwotę przekraczającą 20 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że usługodawca na co dzień maluje i czesze gwiazdy polskiego show biznesu, takie jak aktorka Anna Dereszowska, wokalistka Alicja Szemplińska, prezenterka Ida Nowakowska czy dziennikarka Agata Konarska.

Obecne przepisy polskiego prawa nie zawierają szczegółowych uregulowań dotyczących limitów wydatków publicznych przeznaczanych na kształtowanie wizerunku osób pełniących funkcje polityczne. O ile Kodeks wyborczy precyzuje zasady finansowania kampanii, o tyle kwestia wydatków na wizerunek po objęciu urzędu pozostaje mniej jasno zdefiniowana. Kancelaria Senatu, jako organ wspierający funkcjonowanie izby wyższej parlamentu, ma za zadanie zapewnić marszałkowi warunki niezbędne do sprawowania mandatu.

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