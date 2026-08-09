Andrzej Morozowski zostanie pochowany na cmentarzu pod Warszawą. Spoczywa tam jedna z ofiar katastrofy smoleńskiej

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-09 4:46

W piątek 14 sierpnia odbędzie się pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Jego ostatnie pożegnanie rozpocznie się na Powązkach Wojskowych, ale dziennikarz nie zostanie tam pochowany. Pochówek odbędzie się na cmentarzu pod Warszawą w miejscowości Pyry. na tamtejszym cmentarzu pochowany jest ks. Ryszard Rumianek, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Znamy datę i miejsce jego pogrzebu

Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Wieloletni dziennikarz TVN24, gospodarz programu „Tak jest” i jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów życia politycznego zostanie pożegnany 14 sierpnia 2026 roku. Informacje dotyczące pogrzebu przekazali bliscy dziennikarza oraz jego koledzy z redakcji.

Pogrzeb rozpocznie się o godz. 10.00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jak przekazano w komunikacie uroczystość ostatniego pożegnania będzie miała charakter otwarty i będą mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy chcą pożegnać dziennikarza. Jak podano Andrzej Morozowski nie zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. Zdecydowano, że spocznie on na cmentarzu w Pyrach przy ul. Farbiarskiej, pod Warszawą. Na miejsce spoczynku zmarły zostanie odprowadzony bez udziału kamer i fotoreporterów. 

Andrzej Morozowski, znany i ceniony dziennikarz, który przez ostatnie lata był związany z TVN24, gdzie prowadził program publicystyczny "Tak jest" zmarł zmarł po chorobie nowotworowej w wieku 69 lat. Pozostawił rodzinę: żonę Agatę i jedynego syna Jana.

Zawodowo związany był m.in. z TVN24 i Radiem Zet. Co ciekawe ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak wybrał ścieżkę medialną. W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

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Cmentarz w Pyrach to miejsce, gdzie spoczywa wiele znanych osób ze świata mediów, nauki i polityki. Pochowani są tak m.in. Józef Kozioł polityk, wicepremier PRL; Antoni Mierzwiński inżynier, rolnik, polityk i minister; Andrzej Szozda inżynier, polityk i minister; a także ks. Ryszard Rumianek duchowny katolicki, profesor teologii, rektor UKSW, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku. 

Cmentarz w Pyrach powstał w połowie 1945 wraz z formowaniem się okolicznych parafii. Na cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okolicy podczas obrony Warszawy w czasie kampanii wrześniowej, powstańców warszawskich i więźniów Pawiaka. 

Płonący znicz na czarnym tle. Obok na miniaturze Andrzej Morozowski. O szczegółach pogrzebu przeczytasz na SE.
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