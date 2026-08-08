Jackowski ostrzega przed tym, co ma stać się z Polską. Wskazał 2028 rok. „Czasu nie ma za wiele”

Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej niepokojącej wizji dotyczącej przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii.

Według jego słów, Polska ma funkcjonować w trzech "strefach" lub zostać podzielona, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne.

Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, ostrzegając, że "czasu nie ma za wiele" – dowiedz się, co dokładnie ma się wydarzyć.

Krzysztof Jackowski wraca do dawnej wizji Polski

Krzysztof Jackowski od lat dzieli się swoimi przewidywaniami dotyczącymi wydarzeń w Polsce i na świecie. Tym razem jasnowidz wrócił do wizji, o której – jak sam przypomina – mówił już w okresie pandemii.

Chodzi o przyszłość Polski i możliwe poważne zmiany polityczne. Jackowski twierdzi, że już kilka lat temu zobaczył kraj, który nadal pozostawał Polską, ale funkcjonował w zupełnie inny sposób niż obecnie.

– Jeszcze za czasów pandemii mówiłem, że Polska nie wszędzie będzie Polską – powiedział.

Te słowa mają być punktem wyjścia do jego obecnych przewidywań.

„Polska będzie miała jak gdyby trzy strefy”

Jackowski przekonuje, że jego dawna wizja nie dotyczyła bezpośrednio wojny Rosji z Polską ani przejęcia kraju przez Władimira Putina. Według jego relacji chodziło o zupełnie inny rodzaj podziału.

– Ja wcale nie mówiłem o Putinie, o Rosji tylko mówiłem, że Polska będzie miała jak gdyby trzy strefy. Polska będzie podzielona. Ona będzie polską tylko będzie miała trzy strefy – mówił.

Jasnowidz nie wyjaśnił jednoznacznie, czym dokładnie miałyby być wspomniane „strefy”. Z jego wypowiedzi wynika jednak, że nie musi chodzić o klasyczny podział terytorialny czy zmianę granic państwa.

Dlatego jego słowa można odczytywać przede wszystkim jako wizję głębokich zmian politycznych, administracyjnych lub dotyczących wpływów w Polsce. To jednak wyłącznie interpretacja przepowiedni, a nie potwierdzony scenariusz polityczny.

Przepowiednia wywołała burzę

Jackowski przypomniał również, że gdy po raz pierwszy mówił o swojej wizji, miała ona wywołać spore emocje. Według jasnowidza jego wypowiedź została wówczas odebrana jako sugestia związana z Rosją. Sam przekonuje, że nie to miał na myśli. Jak relacjonował, sprawą interesowały się media, a jego słowa spotkały się z ostrą krytyką.

Teraz Jackowski wraca do tej samej wizji i zadaje pytanie, czy moment, którego wówczas się obawiał, zaczyna się zbliżać.

Jackowski wskazuje 2028 rok

Najbardziej niepokojąco brzmi końcówka najnowszej wypowiedzi jasnowidza. Jackowski po raz kolejny wskazał 2028 rok jako ważny moment dla wydarzeń, które mają rozegrać się w Polsce i na świecie.

– Tak, czyżby ten czas się zbliżał? Wiele rzeczy ma się wypełnić do 2028 roku, jak zapowiadam od wielu lat – powiedział. Następnie dodał: – Więc czasu nie ma za wiele, więc to może się wydarzyć.

Jackowski nie wskazał jednak konkretnego wydarzenia, które miałoby nastąpić dokładnie w 2028 roku. Jego wypowiedź jest raczej powrotem do szeregu wcześniejszych wizji, w których ta data pojawiała się jako pewna cezura.

Co może oznaczać „Polska nie wszędzie będzie Polską”?

Zdanie o Polsce i trzech strefach jest najbardziej zagadkowym fragmentem całej przepowiedni. Jackowski podkreśla, że Polska nadal miałaby istnieć jako państwo. Jednocześnie wewnątrz kraju miałyby pojawić się trzy odrębne obszary. Nie wiadomo, czy jasnowidz ma na myśli różnice polityczne, administracyjne, gospodarcze, czy wpływy innych państw.

Sam nie przedstawił w tej wypowiedzi szczegółowego mechanizmu takiego podziału.

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Właśnie dlatego jego słów nie należy traktować jako informacji o rzeczywistych planach podziału Polski. Nie ma obecnie podstaw, by twierdzić, że taki scenariusz jest przygotowywany lub ma nastąpić.

Mroczna data w wizjach Jackowskiego

Jedno jest jednak charakterystyczne. Jackowski coraz wyraźniej skupia swoje przepowiednie wokół konkretnego horyzontu czasowego. W jego słowach rok 2028 pojawia się jako moment, przed którym ma dojść do szeregu poważnych wydarzeń.

Czy jego wizje się sprawdzą? Tego oczywiście nie sposób przewidzieć. Jasnowidzenie nie jest metodą pozwalającą wiarygodnie prognozować przyszłe wydarzenia polityczne, dlatego przepowiednie Jackowskiego należy traktować jako jego osobiste wizje, a nie potwierdzone prognozy.

Nie zmienia to faktu, że jego najnowsze słowa brzmią wyjątkowo tajemniczo. Tym bardziej że sam Jackowski kończy je stwierdzeniem, że do wskazywanego przez niego terminu pozostało już niewiele czasu.

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