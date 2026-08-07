Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia 2026 roku w wieku 69 lat. Kilka miesięcy temu, w marcu, widzowie TVN24 mogli go zobaczyć w programie "Tak jest", w którym pojawił się po półrocznej przerwie. Wyznał wówczas, że zniknął z ekranów ponieważ zmagał się z chorobą: - Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu, nie w pełnym wymiarze, ale będę się starał spotykać z państwem jak najczęściej. I wszystkim, którzy mi kibicowali bardzo dziękuję - rozpoczął wtedy program zawracając się do widzów. W oczy wrzucało się, że choroba mocno go zmieniła. Wszyscy widzowie liczyli na to, że ich ulubiony dziennikarz wróci do pełni sił, tak się niestety nie stało.

Smutna wiadomość o śmierci dziennikarza poruszyła świat mediów i polityki, ponieważ przez lata Andrzej Morozowski dał się poznać jako polityczny komentator, przeprowadził masę wywiadów z politykami, a lata temu był przecież sejmowym reporterem. Zmarłego pożegnali m.in. Włodzimierz Czarzasty, Donald Tusk, czy Janusz Cieszyński.

Andrzej Morozowski prywatnie: rodzina - żona i syn

Prywatnie Andrzej Morozowski był szczęśliwym mężem i ojcem. Jego żoną była także dziennikarka, Agata Nowakowska, która jest dziennikarką ekonomiczną. Poznali się w Sejmie, gdzie oboje zajmowali się relacjonowaniem wydarzeń politycznych. W magazynie "Viva" dziennikarka wspominała:

- Andrzeja poznałam w Sejmie, obydwoje byliśmy dziennikarzami. Andrzej pracował wtedy w Radiu Zet i tak to się zaczęło. Morozowska pracowała jako dziennikarka "Gazety Wyborczej", była też rzecznikiem prasowym znanej drogerii.

Małżonkowie mieli jednego syna Jana. Niestety, los ich nie oszczędzał. Tuż po narodzinach chłopiec zachorował i trafił do Centrum Zdrowia Dziecka. - Gdy urodził się nasz synek, był chory i to była dla naszego małżeństwa bardzo poważna próba. Myślę, że od tamtej pory wiemy, jak bardzo możemy na siebie liczyć. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i to, co zostało, to świadomość, że przez trudne chwile możemy przejść razem - mówiła kobieta w jednym z wywiadów. To właśnie m.in. z inicjatywy Morozowskich powstał Charytatywny Bal Dziennikarzy.

Kim był Andrzej Morozowski?

Andrzej Morozowski zawodowo związany był m.in. z TVN24 i Radiem Zet. Co ciekawe ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak wybrał ścieżkę medialną. W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

Swego czasu mocno współpracował z innym dziennikarzem, Tomaszem Sekielskim. W latach 2005–2010 prowadzili oni autorski program "Teraz my!" w TVN. To właśnie tam wyszła na jaw afera, która wstrząsnęła polską polityką. W 2006 przy współpracy z posłanką Samoobrony Renatą Beger dziennikarze za pomocą ukrytej kamery nagrali jej rozmowy z politykami PiS, co zapoczątkowało tzw. aferę taśmową.

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