Debata o roku prezydentury Nawrockiego. Niewiarygodne, kto ją prowadzi. To znana dziennikarka

W czwartek 6 sierpnia, w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, przed Pałacem Prezydenckim odbywa się spotkanie, które rozpocznie debata publicystów. Przewidziany jest też program artystyczny, a następnie głos zabierze prezydent, taką zapowiedź przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

W debacie udział biorą: publicysta Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz i były kandydat w wyborach prezydenckich 2026 Krzysztof Stanowski oraz prof. Andrzej Nowak, doradca społeczny prezydenta, który niedawno wydał książkę "Skąd się wziął Karol Nawrocki? prof. Nowak rozmawia z prezydentem". Istotny jest też fakt, że to prof. Nowak był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu poparcia Karola Nawrockiego. Co ciekawe debatę podsumowującą pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego prowadzi... znana dziennikarka Dorota Gawryluk. Dziennikarka na to wydarzenie wybrała elegancką sukienkę w kolorze ciemnego, wręcz atramentowego granatu.

To już rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki 6 sierpnia 2025 r. złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta. Na wtorkowej konferencji Szefernaker mówił, że rok temu 6 sierpnia tysiące osób przyjechały do Warszawy, żeby wziąć udział w uroczystościach zaprzysiężenia prezydenta. Było to - ocenił - „uwieńczenie wyboru Polaków, którego dokonali 1 czerwca wbrew całemu systemowi władzy, który robił wszystko, żeby Karol Nawrocki nie został prezydentem”.

- Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się dziesiątki tysięcy Polaków, którzy z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie - mówił Paweł Szefernaker, który jednocześnie zapraszał na to wydarzenie.