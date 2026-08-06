Polacy rezygnują z alkoholu? Młodzi wolą grać niż pić!

„Polak by nie pił?”, ironizował mężczyzna, który nie stroni od alkoholu. „Ale proszę zobaczyć. Trzeźwi wszyscy, świeżutcy, uśmiechnięci”, przekonywał Adam Feder i pokazywał tłumy spacerujących warszawiaków. „Bo to nie Polacy! To dlatego!”, wypalił mężczyzna. „My nie pijemy alkoholu akurat. Mamy inne rzeczy, które wyzwalają endorfiny. No nie wiem... nawet w planszówkę razem pograć”, przekonywał młody chłopak. „Nie lubię w ogóle uczucia po alkoholu, jak szumi w głowie”, argumentowała młoda dziewczyna. „Nie odczuwam takiej potrzeby po prostu. Gram w gry komputerowe albo czytam książki, oglądam seriale…”, wymieniał mężczyzna. „Wszyscy się naoglądaliśmy, dziadków, wujków, rodziców, którzy przez alkohol stracili wiele i nie potrzebujemy my tego”, dodała kobieta. „Pijemy dlatego, że życie jest smutne. A młodzi to może nie piją, ale ćpają za to!”, zauważył mężczyzna, który akurat wybierał się z kolegą na piwo. „Jak ktoś pije, to pił będzie!”, podsumował krótko kolega. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

POLACY JUŻ NIE CHCĄ PIĆ ALKOHOLU? MŁODZI WOLĄ GRAĆ W GRY - KOMENTERY