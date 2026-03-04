Tak przed laty wyglądała Dorota Gawryluk. Poznalibyście?

- Dorota Gawryluk od trzech dekad związana jest z mediami, głównie z Polsatem, gdzie przeszła drogę od reporterki do dyrektora, budując wizerunek profesjonalnej i dociekliwej dziennikarki.
- Dziennikarka znana jest z precyzji, dociekliwości i profesjonalizmu w prowadzeniu programów informacyjnych, zadając politykom trudne pytania.
- Przez 30 lat kariery Dorota Gawryluk przeszła znaczącą metamorfozę wizerunkową, zmieniając fryzury, makijaż i styl ubierania, zachowując przy tym rzetelność i profesjonalizm.
Dorota Gawryluk, urodzona 4 marca 1972 roku w Limanowej, rozpoczęła swoją przygodę z dziennikarstwem w latach 90. XX wieku, tuż po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku związana z Polsatem, szybko awansowała, przechodząc od roli reporterki do prowadzącej, a następnie obejmując stanowiska kierownicze, takie jak zastępca szefa programu "Informacje" i "Polityczne graffiti".
Jej styl prowadzenia programów informacyjnych, zwłaszcza "Wydarzeń", charakteryzuje się precyzją, dociekliwością i profesjonalizmem. Znana jest z zadawania politykom trudnych pytań, często z uśmiechem, który potrafi zbić z tropu nawet najbardziej doświadczonych rozmówców.
- Jasne komunikaty i proste odpowiedzi przydają się w momencie, kiedy trzeba szybko podjąć decyzję, a świat telewizji wymaga szybkich decyzji. [...] Biorę odpowiedzialność za decyzje, które podejmuję - mówiła w rozmowie z "Vivą".
To podejście ugruntowało jej pozycję jako "żelaznej damy polskiego dziennikarstwa".
Metamorfoza Doroty Gawryluk
Przez 30 lat kariery Dorota Gawryluk przeszła znaczącą metamorfozę wizerunkową. Zmieniały się jej fryzury, makijaż i styl ubierania. Eksperymentowała z różnymi kolorami włosów – od blondu, przez brązy, po czerń – oraz z długością i stylem uczesania. Te zmiany sprawiły, że jej wizerunek ewoluował, a momentami była wręcz nie do poznania. Mimo tych wizualnych przemian, niezmienna pozostała jej rzetelność i perfekcyjne przygotowanie do pracy.
Dorota Gawryluk świętuje 54. urodziny! Mało kto wie, jak wygląda jej małżeństwo
Kariera Doroty Gawryluk to przykład konsekwentnego rozwoju zawodowego. Poza Polsatem, gdzie przez lata prowadziła "Wydarzenia" i pełniła funkcję dyrektora pionu informacji i publicystyki, Gawryluk miała również epizod w Telewizji Polskiej. W latach 2004-2007 prowadziła "Wiadomości" w TVP1 oraz program publicystyczny "Forum". Po powrocie do Polsatu kontynuowała swoją drogę, osiągając w 2018 roku stanowisko dyrektora pionu informacji i publicystyki, co było jednym z najwyższych stanowisk kierowniczych w polskiej telewizji.
Niedawno objęła nowo utworzone stanowisko dyrektor zarządzającej pionem kanałów tematycznych w Grupie Polsat Plus i Telewizji Polsat, co świadczy o jej nieustannym rozwoju i zaufaniu, jakim darzy ją zarząd stacji.
Życie prywatne
Dorota Gawryluk, obecnie w wieku 52 lat, jest mężatką. W wieku 21 lat wyszła za mąż za Jerzego Gawryluka, pochodzącego z Białorusi. Jest matką dwójki dzieci.
Jej profesjonalizm i wkład w polskie dziennikarstwo zostały docenione licznymi nominacjami do prestiżowych nagród. Czterokrotnie była nominowana do Telekamery, otrzymała nominację do Grand Press oraz nagrodę Ostre Pióro BCC za krzewienie wiedzy ekonomicznej. Ciekawostką w jej karierze są również epizody aktorskie, gdzie zagrała siebie – dziennikarkę i prezenterkę Polsatu – w serialach takich jak "Świat według Kiepskich", "Adam i Ewa" czy "Zostać miss".
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Dorota Gawryluk: