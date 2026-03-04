Tak przed laty wyglądała Dorota Gawryluk. Poznalibyście?

Dorota Gawryluk od trzech dekad związana jest z mediami, głównie z Polsatem, gdzie przeszła drogę od reporterki do dyrektora, budując wizerunek profesjonalnej i dociekliwej dziennikarki.

Dziennikarka znana jest z precyzji, dociekliwości i profesjonalizmu w prowadzeniu programów informacyjnych, zadając politykom trudne pytania.

Przez 30 lat kariery Dorota Gawryluk przeszła znaczącą metamorfozę wizerunkową, zmieniając fryzury, makijaż i styl ubierania, zachowując przy tym rzetelność i profesjonalizm.

Dorota Gawryluk, urodzona 4 marca 1972 roku w Limanowej, rozpoczęła swoją przygodę z dziennikarstwem w latach 90. XX wieku, tuż po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku związana z Polsatem, szybko awansowała, przechodząc od roli reporterki do prowadzącej, a następnie obejmując stanowiska kierownicze, takie jak zastępca szefa programu "Informacje" i "Polityczne graffiti".

Jej styl prowadzenia programów informacyjnych, zwłaszcza "Wydarzeń", charakteryzuje się precyzją, dociekliwością i profesjonalizmem. Znana jest z zadawania politykom trudnych pytań, często z uśmiechem, który potrafi zbić z tropu nawet najbardziej doświadczonych rozmówców.

- Jasne komunikaty i proste odpowiedzi przydają się w momencie, kiedy trzeba szybko podjąć decyzję, a świat telewizji wymaga szybkich decyzji. [...] Biorę odpowiedzialność za decyzje, które podejmuję - mówiła w rozmowie z "Vivą".

To podejście ugruntowało jej pozycję jako "żelaznej damy polskiego dziennikarstwa".

Metamorfoza Doroty Gawryluk

Przez 30 lat kariery Dorota Gawryluk przeszła znaczącą metamorfozę wizerunkową. Zmieniały się jej fryzury, makijaż i styl ubierania. Eksperymentowała z różnymi kolorami włosów – od blondu, przez brązy, po czerń – oraz z długością i stylem uczesania. Te zmiany sprawiły, że jej wizerunek ewoluował, a momentami była wręcz nie do poznania. Mimo tych wizualnych przemian, niezmienna pozostała jej rzetelność i perfekcyjne przygotowanie do pracy.

Kariera Doroty Gawryluk to przykład konsekwentnego rozwoju zawodowego. Poza Polsatem, gdzie przez lata prowadziła "Wydarzenia" i pełniła funkcję dyrektora pionu informacji i publicystyki, Gawryluk miała również epizod w Telewizji Polskiej. W latach 2004-2007 prowadziła "Wiadomości" w TVP1 oraz program publicystyczny "Forum". Po powrocie do Polsatu kontynuowała swoją drogę, osiągając w 2018 roku stanowisko dyrektora pionu informacji i publicystyki, co było jednym z najwyższych stanowisk kierowniczych w polskiej telewizji.

Niedawno objęła nowo utworzone stanowisko dyrektor zarządzającej pionem kanałów tematycznych w Grupie Polsat Plus i Telewizji Polsat, co świadczy o jej nieustannym rozwoju i zaufaniu, jakim darzy ją zarząd stacji.

Życie prywatne

Dorota Gawryluk, obecnie w wieku 52 lat, jest mężatką. W wieku 21 lat wyszła za mąż za Jerzego Gawryluka, pochodzącego z Białorusi. Jest matką dwójki dzieci.

Jej profesjonalizm i wkład w polskie dziennikarstwo zostały docenione licznymi nominacjami do prestiżowych nagród. Czterokrotnie była nominowana do Telekamery, otrzymała nominację do Grand Press oraz nagrodę Ostre Pióro BCC za krzewienie wiedzy ekonomicznej. Ciekawostką w jej karierze są również epizody aktorskie, gdzie zagrała siebie – dziennikarkę i prezenterkę Polsatu – w serialach takich jak "Świat według Kiepskich", "Adam i Ewa" czy "Zostać miss".

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Dorota Gawryluk:

30

Sonda Czy Dorota Gawryluk jest dobrą dziennikarką? Tak, świetną! Nie, są lepsze Nie mam zdania