Dlaczego Prince Polo od polskiego premiera rozwścieczyło Islandczyków? Prince Polo za suwerenność?

Niewinny prezent premiera Tuska – wafelek Prince Polo – wywołał burzę polityczną na Islandii, stając się symbolem obaw o utratę suwerenności.

Islandczycy zarzucają swojej premierce „sprzedawanie kraju” Unii Europejskiej za „Prince Polo”, obawiając się o kontrolę nad kluczowymi zasobami.

Sprawdź, dlaczego kultowy polski wafelek stał się narzędziem w walce o niezależność Islandii i jak zareagowały na to polskie media.

„Wafelkowa dyplomacja” – gest, który podzielił dwa narody

Podczas wspólnej konferencji prasowej w lutym 2026 roku, poświęconej przyszłości relacji Islandii z Unią Europejską, premier Donald Tusk wręczył premierce Kristrún Frostadóttir wafelek Prince Polo. Ten symboliczny podarunek miał być przyjaznym nawiązaniem do niezwykłej popularności tego produktu na wyspie. Premierka Islandii przyjęła go z uśmiechem, nie spodziewając się, że wkrótce gest Donalda Tuska stanie się punktem zapalnym dla tysięcy jej rodaków i paliwem dla opozycji politycznej. To, co w Polsce określono mianem „dyplomacji wafelkowej”, w Reykjaviku urosło do rangi symbolu narodowych lęków.

Jest wyrok ws. wydatków NIW. Szłapka ujawnia: „42 tys. zł dla prawnika z Ordo Iuris”

„Sprzedaje kraj za Prince Polo” – burza w islandzkich mediach

Reakcja na Islandii była natychmiastowa i zaskakująco gwałtowna. Największe serwisy informacyjne w kraju, takie jak visir.is, mbl.is czy ruv.is, opublikowały informację o prezencie, a pod nimi rozpętała się prawdziwa burza. Jak wynika z analiz, samo wideo z konferencji w serwisie visir.is zdobyło ponad 136 tysięcy wyświetleń, co przy populacji kraju liczącej około 400 tysięcy mieszkańców oznacza, że materiał mógł dotrzeć do co trzeciego Islandczyka.

Wśród setek komentarzy dominowały oskarżenia pod adresem premierki Kristrún Frostadóttir. Internauci, wykorzystując ironię i sarkazm, zarzucali jej uległość wobec Unii Europejskiej. Hasła takie jak „Kristrún sprzedaje Islandię za XXL Prince Polo” czy „Jedno Prince Polo i w zamian chce oddać kontrolę nad krajem UE” stały się wiralowe. Główne obawy komentujących skupiały się na potencjalnych konsekwencjach akcesji do Wspólnoty, które dla Islandii są wyjątkowo wrażliwym tematem. Najczęściej wymieniano:

Utratę kontroli nad bogatymi łowiskami, stanowiącymi fundament gospodarki kraju.

Włączenie islandzkich zasobów energetycznych (głównie geotermalnych) do wspólnego rynku energii UE.

Konieczność dostosowania rolnictwa do unijnych regulacji.

Krytycy zarzucali premierce, że próbuje przeforsować decyzję o wejściu do UE wbrew woli narodu, a symboliczny wafelek stał się dowodem na rzekomą sprzedaż kraju za bezcen.

Polska reakcja: humor, złośliwość i pytanie o kapitał

W Polsce gest premiera Tuska został przyjęty zupełnie inaczej. Z analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) wynika, że wygenerował on ogromny zasięg (3,6 mln potencjalnych kontaktów), ale dyskusja miała inny charakter. Polscy internauci (ponad 6,8 tys. postów) podeszli do sprawy z humorem, przypominając, że Prince Polo to na Islandii produkt niemal kultowy.

Nie zabrakło jednak głosów krytycznych. Część komentujących określiła działanie premiera jako infantylne, nazywając je „dawaniem paciorków” i zarzucając mu PR-owe podejście do polityki zagranicznej. Co istotne, w polskiej debacie mocno wybrzmiał fakt, że Prince Polo od 1993 roku nie jest marką polską w sensie kapitałowym, a należy do amerykańskiego giganta Mondelez International. To stało się pretekstem do szerszej dyskusji o kondycji polskiego przemysłu i promowaniu „polskości” za pomocą globalnych marek.

Skąd wziął się kultowy status Prince Polo na Islandii?

Aby w pełni zrozumieć skalę islandzkiej reakcji, należy cofnąć się o kilkadziesiąt lat. Popularność Prince Polo na wyspie nie jest przypadkowa. Jej fundamentem są umowy handlowe z czasów PRL, oparte na zasadzie „ryba za słodycze”. W czasach, gdy importowane towary były na Islandii rzadkością, polski wafelek stał się jednym z niewielu dostępnych luksusów.

Jego status ugruntowała kultura masowa, m.in. piosenka zespołu Sumargleðin z 1981 roku pt. „Prins Póló”, opowiadająca o diecie składającej się głównie z napojów gazowanych i właśnie tego wafelka. Dla starszych pokoleń Islandczyków Prince Polo jest więc nie tylko słodyczem, ale symbolem przeszłości i specyficznej relacji z Polską.

Komentarz eksperta. Siła symbolu w geopolityce

Jak zauważa Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM, sytuacja ta doskonale ilustruje, jak głęboko zakorzenione symbole mogą stać się zakładnikami bieżącej polityki.

„Paradoks polega na tym, że produkt, który polscy internauci identyfikują jako część globalnego koncernu, na Islandii wciąż jest postrzegany przez pryzmat historycznej relacji z Polską. Z uwagi na kontekst spotkania, z pozoru niewinny gest uderzył w struny narodowej suwerenności, zamieniając słodki upominek w gorzki temat debaty o zasobach naturalnych i przyszłości kraju” – komentuje ekspert.

Wydarzenie to pokazuje, że w dyplomacji każdy, nawet najdrobniejszy gest, jest analizowany przez pryzmat lokalnych lęków, historii i tożsamości. Wafel Prince Polo, który dla jednych był miłym podarunkiem, dla innych stał się koniem trojańskim, symbolizującym obawy o utratę kontroli nad kluczowymi dla narodu zasobami. Ta „afera wafelkowa” na długo pozostanie studium przypadku na temat siły symboli w relacjach międzynarodowych.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk wyciągnął z marynarki prezent dla premier Islandii. "Mój ojciec je uwielbia"

11

Biedrzycka Expressem | 2026 03 04