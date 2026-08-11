Miss Polski pochodzi z Supraśla. Jacek Sasin wprost: "Podlasianki są najpiękniejsze!"

Wiktoria Ptak pochodzi z Supraśla, w tym podlaskim mieście spędziła dzieciństwo. Później z bliskimi wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, rodzina osiedliła się na Florydzie.

Gdy dorosła nie czekała na to, co przyniesie jej los. Brała sprawy w swoje ręce i ciężko pracowała. Działała także społecznie, pełniła rolę Guardian ad Litem – występowała przed sądem w imieniu dzieci odebranych biologicznym rodzinom, walcząc o ich prawa w często obojętnym systemie.

Za granicą Wiktoria Ptak spędziła 15 lat, ale na studia postanowiła wrócić w rodzinne strony. 28-latka jest obecnie na czwartym roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, uczelni, która słynie z kształcenia przyszłych kadr medycznych i wyróżnia się wysokim poziomem.

Studia finansuje sama. Każdego lata wraca do Stanów Zjednoczonych i pracuje po dwanaście godzin dziennie w klinice dermatologicznej i na farmie. Nowa Miss Polski ma też na koncie ciekawe doświadczenia naukowe, prowadziła badania naukowe w obszarze zdrowia kobiet i mechanizmów bólu. Jest laureatką wyróżnienia „Najlepszy student polonijny w Polsce 2026" z nagrodą specjalną „Pomaga z pasją”. Jej marzeniem jest własna mobilna klinika, która pozwoli docierać do małych miejscowości.

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Jacek Sasin zachwycony nową Miss Polski!

Sukcesem dziewczyny z Podlasia zainteresował się także polityk Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin, który jest związany z tym regionem. W wyborach w 2023 utrzymał mandat poselski na kolejną kadencję, kandydując jako lider listy PiS w okręgu podlaskim i otrzymał 59 490 głosów.

- Podlasianki są najpiękniejsze! Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026! Ogromne gratulacje, Pani Wiktorio! To wielka radość i duma, że najpiękniejsza Polka pochodzi właśnie z Podlasia. Supraśl i całe województwo mają dziś powód do świętowania. Trzymam kciuki za kolejne sukcesy! - napisał polityk na Facebooku.