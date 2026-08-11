Wspólny czas ważniejszy niż „skarb”

Historia, która poruszyła internautów na całym świecie, zaczęła się bardzo zwyczajnie. Dorośli wnukowie odwiedzili swoją 80-letnią babcię. Od dłuższego czasu seniorka wspominała w rozmowach, że gdzieś w zakamarkach domu powinny znajdować się stare karty i paczki z wizerunkami Pokémonów, które kupowała przed laty. Rodzina początkowo nie traktowała tych opowieści poważnie, uznając je wyłącznie za miłe wspomnienia o dawnych zabawkach.

Dopiero pod koniec ubiegłego roku bracia postanowili, że podczas wspólnego spędzania czasu z babcią, spróbują odnaleźć te pamiątki. Jak podkreśla jeden z wnuków w swojej relacji, poszukiwania nie były motywowane chęcią zysku. Dla mężczyzn był to przede wszystkim pretekst, by spędzić z babcią kilka dni, porozmawiać i wspólnie przeszukać domowe archiwa. Nikt nie spodziewał się, że sentymentalna podróż w przeszłość zamieni się w odkrycie warte fortunę.

Odkrycie krok po kroku

Początki poszukiwań były obiecujące, ale nie zwiastowały sensacji. W jednym z pomieszczeń rodzina natrafiła na pudełko typu Pokédex, w którym znajdowało się trochę kart. Wnukowie uznali, że to prawdopodobnie wszystko, o czym mówiła ich babcia. Byli zadowoleni z odnalezienia pamiątki, jednak seniorka upierała się przy swoim. Twierdziła stanowczo, że gdzieś w domu muszą być jeszcze inne paczki i segregratory.

Zaufali pamięci 80-latki i kontynuowali poszukiwania w innych częściach domu. To, co znaleźli później, całkowicie ich zaskoczyło.

Myśleliśmy, że to już wszystko, ale babcia cały czas upierała się, że jest prawie pewna, że kupowała też paczki kart. Szukaliśmy więc dalej po domu. Przez długi czas nic nie znajdowaliśmy, aż w końcu zajrzeliśmy pod szafkę pod telewizorem - miejsce nie było tak łatwe do sprawdzenia, jak może się wydawać. Mój brat zauważył tam kilka pudełek i je wyciągnął. I właśnie tam znaleźliśmy paczki, Charizardy oraz duży segregator z kartami Unlimited, First Edition Fossil, Jungle i innymi kartami - opisuje jeden z braci społeczności r/PokemonTCG, która zrzesza fanów, kolekcjonerów i graczy w Pokémony na platformie Reddit.

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Przezorność i cicha miłość babci

Najbardziej wzruszającym elementem tej historii nie jest jednak sama zawartość pudełek, ale sposób, w jaki babcia podchodziła do swojej kolekcji. Okazało się, że 80-letnia kobieta przed laty świadomie kupowała te przedmioty, korzystając między innymi z serwisu eBay. Dowodem na jej niezwykłą rzetelność był odnaleziony segregator, w którym przez dwie dekady przechowywała wszystkie paragony i rachunki dokumentujące zakupy.

Seniorka wyjaśniła wnukom, dlaczego przez tyle lat trzymała te rzeczy w tajemnicy i nie pozwalała ich otwierać. Jej decyzja była podyktowana troską - chciała chronić kolekcję przed zniszczeniem. Wiedziała, że gdyby wnuki dostały te karty jako dzieci, prawdopodobnie szybko zostałyby one zużyte podczas zabawy lub zgubione. Cierpliwie czekała dwadzieścia lat, aż dorośnie pokolenie, które doceni wartość tego niezwykłego daru.

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Karty Pokemona warte fortunę

Choć dla rodziny najważniejszy był gest babci, nie da się zignorować rynkowego wymiaru tego odkrycia. Eksperci szacują, że znaleziona kolekcja, ze względu na swój idealny stan i rzadkość występowania paczek z pierwszej generacji, może być warta nawet 300 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje kwotę ponad miliona złotych. To ogromny kapitał, który babcia zgromadziła niemalże po cichu, dbając o każdy szczegół dokumentacji.

Ta niecodzienna historia może być lekcją o ty, jak postrzegamy przedmioty, którymi otaczają się nasze wnuki. To, co dla jednego pokolenia jest tylko „kolorowym obrazkiem”, dla innego może stać się życiową szansą lub cenną lokatą kapitału. Przede wszystkim jednak opowieść ta pokazuje, że babcina miłość często wyraża się w sposób mało oczywisty: w cierpliwości, przewidywaniu przyszłości i chronieniu tego, co ważne, aż nadejdzie odpowiedni moment.

Quiz. Pamiętasz jak nazywają się te Pokemony? Pytanie 1 z 15 Jak nazywa się ten Pokémon? Blastoise Wartortle Bulbasaur Następne pytanie