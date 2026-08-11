Czy modele skinny jeans wracają? One nigdy nie odeszły!

Nowa tkanina premium z włóknami TENCEL™ nadaje serii 700 zupełnie nowy charakter. Dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji przędzy denim zyskuje wyjątkową miękkość, elastyczność i sprężystość, naturalnie dopasowuje się do ruchu i zachowuje swój kształt przez cały dzień. To jakość, którą czuć już od pierwszego założenia.

Do serii 700 dołączają dwa nowe fasony. 722 High Rise Slim to nowoczesna interpretacja klasycznego slim fitu, łącząca charakter kultowego modelu 721 High Rise Skinny z prostą nogawką. Z kolei 723 High Rise Straight to najbardziej swobodny fason w historii serii, wpisujący się w trend luźniejszych, bardziej niewymuszonych sylwetek.

Zmian doczekał się również model 721 High Rise Skinny. Delikatnie zmodyfikowane proporcje nadają mu bardziej współczesny charakter, zachowując wszystko to, co od lat sprawia, że pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych fasonów Levi's®.

Wraz z modelami 725 High Rise Bootcut, 726 High Rise Flare i 728 High Rise Wide Leg, seria 700 tworzy kolekcję, w której każda kobieta znajdzie fason dla siebie - od dopasowanych krojów po bardziej swobodne sylwetki. Wszystkie modele łączy ta sama tkanina premium oraz starannie opracowane wykończenia denimu w stylu vintage.

„Nową tkaninę z włóknami TENCEL™ naprawdę trzeba poczuć, żeby zrozumieć, na czym polega różnica” - mówi Jill Guenza, Vice President of Women's Denim Design w Levi Strauss & Co. „Wraz z modelami 722 High Rise Slim i 723 High Rise Straight stworzyliśmy kolekcję, w której każda kobieta znajdzie fason dla siebie – w denimie, który porusza się razem z nią, zachowuje swój kształt i od pierwszego założenia daje poczucie wyjątkowej jakości.”

Relaunch serii 700 jest częścią kolekcji Fall/Winter 2026, w której Levi's® rozwija swoje najbardziej rozpoznawalne linie, jednocześnie odpowiadając na zmieniające się potrzeby współczesnych kobiet. To kolejny etap w rozwoju damskiej kolekcji Levi's®, potwierdzający, że o wyjątkowości jeansów decyduje nie tylko ich wygląd, ale przede wszystkim to, jak się je nosi.

Odświeżona seria 700 będzie dostępna od sierpnia na Levi.com, w aplikacji Levi's® oraz w wybranych salonach marki na całym świecie.

Autor: Levis/ Materiały prasowe

Autor: Levis/ Materiały prasowe