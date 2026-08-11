Pielęgnacyjna rewolucja 2026. Prostownica w butelce? Poznaj sekret idealnie gładkich włosów

Co sprawia, że Garnier Fructis Diamond Sleek działa?

Określenie kosmetyku prostownicą w butelce to spore zobowiązanie, bo puszące się i niesforne kosmyki często trudno okiełznać nawet z pomocą bardzo wysokiej temperatury. Tu za działaniem stoi jednak przemyślana formuła pozwalająca kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby włosów, które do tej pory do ujarzmienia wymagały rozgrzanej prostownicy. Dzięki nowoczesnej technologii i sprawdzonym składnikom aktywnym Garnier Fructis Diamond Sleek to innowacyjny kosmetyk, który jest prawdziwym game changerem. Doskonale łączy w sobie pielęgnację ze stylizacją i sprawia, że dotychczasowy rytuał wcale nie musi się mocno zmienić, żeby przynieść spektakularny efekt. Odpowiedź stanowi linia Garnier Fructis Keratin Sleek, w której pierwsze skrzypce gra Garnier Fructis Diamond Sleek.

Formuła produktu bazuje na:

· 8% [Keratin Smoothing Complex + Argan Oil]: Połączenie roślinnej keratyny (Vegetal Keratin) pozyskiwanej z pszenicy, kukurydzy i soi z olejkiem arganowym. Keratyna roślinna naśladuje naturalną strukturę włosa, zapewniając mu wzmocnienie, podczas gdy olejek arganowy dostarcza niezbędnego odżywienia.

· Waterproof Technology: Innowacyjna technologia wykorzystująca polimery, które pod wpływem ciepła tworzą na włosach trwałą, hydrofobową powłokę. Uszczelnia ona każde pasmo, blokując dostęp wilgoci i wyrównując powierzchnię włosa dla maksymalnego odbicia światła.

Jak skuteczny jest Garnier Fructis Diamond Sleek?

Garnier Fructis Diamond Sleek to kosmetyk o potwierdzonej skuteczności. Dzięki zastosowaniu technologii Diamond-Like Shine Coating produkt zapewnia:

72h bez puszenia się włosów: Ochrona przed wilgocią i puszeniem nawet w trudnych warunkach.

100h blasku: Długotrwały, „lustrzany” połysk utrzymujący się do 100 godzin.

Ochronę termiczną do 230°C: Spray tworzy na powierzchni włosa barierę ochronną, która zabezpiecza pasma przed wysoką temperaturą suszarki czy prostownicy, zapobiegając uszkodzeniom struktury włosa.

Jak używać Garnier Fructis Diamond Sleek dla najlepszego efektu?

Pełny protokół wygładzający Keratin Sleek uwzględnia użycie trzech kosmetyków z serii. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, spray Diamond Sleek należy stosować jako dopełnienie pełnej rutyny Fructis Keratin Sleek:

Mycie: Szampon Keratin Sleek (oczyszczenie i wstępne wygładzenie). Pielęgnacja: Odżywka lub Maska Keratin Sleek (intensywne wygładzenie włókna włosa). Stylizacja: Diamond Sleek Spray aplikowany na wilgotne włosy przed użyciem suszarki. Susz włosy pasmo po paśmie, aby naprężyć włosy i aktywować formułę. Z uwagi na to, że zapewnia ochronę termiczną do 230°C spray można łączyć także z prostownicą, ale formuła została opracowana w taki sposób, żeby ta nie była już potrzebna

Autor: Garnier/ Materiały prasowe