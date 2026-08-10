Krótkie szorty odchodzą do lamusa. Ten fason spodni to hit lata 2026. Tak stylizuje go Julia Wieniawa

Jortsy, czyli dłuższe jeansowe szorty, to jeden z najgorętszych trendów sezonu 2026. Moda na lata 90. powraca.

Ten element garderoby jest niezwykle uniwersalny. Świetnie sprawdza się w luźnych stylizacjach, ale można go też połączyć z bardziej eleganckimi ubraniami.

Julia Wieniawa idealnie pokazuje, jak wplatać jortsy w modne zestawy, czerpiąc inspiracje ze stylu lat 90.

Modowe trendy zmieniają się niezwykle dynamicznie. Z dopasowanych ubrań nagle przechodzimy do obszernych krojów, które wydawały się zapomniane. Denim od lat króluje w szafach, ale jego formy wciąż ewoluują. Obecnie uwaga projektantów skupiła się na jortsach, czyli jeansach w wersji do kolan. Jeszcze do niedawna nikt by nie przypuszczał, że ten fason znów będzie popularny. Dziś to jeden z najważniejszych trendów lata 2026.

Jortsy w stylizacjach. Z czym je nosić?

Niewątpliwą zaletą jortsów jest ich wszechstronność. Nie trzeba od razu ubierać się w klimacie lat 90. Świetnie komponują się z prostą koszulą czy topem, a na nogi wystarczy założyć sneakersy lub sandały. Współczesne trendy sprzyjają nieoczywistym połączeniom, dlatego jeansowe spodenki z marynarką to znakomity wybór. Dzięki temu zyskują one nieco bardziej wyrafinowany charakter i nie są już tylko wakacyjnym klasykiem.

Julia Wieniawa wybiera jortsy w stylu lat 90.

W Polsce na odważne modowe eksperymenty często decyduje się Julia Wieniawa. Aktorka wielokrotnie udowadniała, że potrafi świetnie wpasować się w najnowsze trendy. Podczas jednego z warszawskich koncertów wystąpiła właśnie w mocno spranych jortsach z aplikacjami, do których przywiązała apaszkę. Całość uzupełniła prześwitującym topem i kozakami na obcasie, co idealnie nawiązywało do estetyki Y2K.

Zjawisko powrotu jortsów to dowód, że w modzie nic nie ginie bezpowrotnie, a stare trendy potrafią wracać w świeżej odsłonie. Jeśli podczas porządków w szafie traficie na dłuższe szorty, lepiej zastanowić się dwa razy, zanim je wyrzucicie. Być może to właśnie one staną się waszym ulubionym elementem w tym sezonie.

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