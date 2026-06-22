Katarzyna Cichopek zachwyca w eleganckiej stylizacji. To prawdziwy hit na upalne dni

KLJU
2026-06-22 10:52

Podczas ostatniego weekendu Katarzyna Cichopek gościła w studiu popularnego programu śniadaniowego. Uwagę widzów od razu przykuła jej przemyślana stylizacja. Największym zaskoczeniem okazał się dół stroju – modowy hit ostatnich sezonów, który prezenterka zaprezentowała w niezwykle eleganckim wydaniu.

  • Kasia Cichopek olśniła w studiu programu śniadaniowego, a jej stylizacja błyskawicznie podbiła serca fanów mody i wywołała dyskusję.
  • Największą uwagę przyciągnęła dolna część jej stroju, udowadniając, że modowe hity ostatnich sezonów można nosić z nieoczekiwaną klasą.
  • Odkryj, jak celebrytka zrewolucjonizowała postrzeganie tego elementu garderoby i dlaczego będzie on królował w letnich trendach, łącząc komfort z elegancją.

Współczesna moda to przede wszystkim komfort i wyrażanie siebie. Gwiazdy małego ekranu chętnie eksperymentują z trendami, które jeszcze niedawno uznawano za ryzykowne. Katarzyna Cichopek, znana z doskonałego wyczucia stylu, po raz kolejny udowodniła, że potrafi połączyć szyk ze swobodą. Najlepszym tego dowodem jest jej strój z ostatniego odcinka „halo tu Polsat”.

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Katarzyna Cichopek prezentuje idealny zestaw na lato. Eleganckie szorty to hit

Prezenterka wybrała ponadczasowy, a zarazem nowoczesny komplet. Zdecydowała się na elegancką marynarkę połączoną z krótkimi, stylowymi szortami. Look uzupełniła prostym T-shirtem i subtelnymi sandałkami na niewielkim obcasie, co dodało stylizacji niezwykłej lekkości. Cichopek pokazała tym samym, że szorty to nie tylko element wakacyjnej garderoby. Odpowiednio dobrane, świetnie prezentują się nawet w telewizyjnym studiu. Jej zestaw wyglądał bardzo kobieco i świeżo, co natychmiast wywołało lawinę pozytywnych komentarzy wśród miłośników mody i widzów.

Wszystko wskazuje na to, że krótkie spodenki będą absolutnym hitem nadchodzących miesięcy. Stylizacja gwiazdy to najlepszy dowód na to, że można je nosić z niesamowitą klasą. Eleganckie szorty to bez wątpienia must-have na lato, idealnie łączący wygodę z najnowszymi trendami.

Katarzyna Cichopek w eleganckiej, długiej, czerwonej sukience z długim rękawem i marszczeniem w talii, pozująca w holu, gdzie w tle widać osoby z kamerą. Więcej o stylizacji gwiazdy przeczytasz na naszym portalu.
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Katarzyna Cichopek
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