Idealny letni rytuał dla włosów

Mocne słońce, wysoka temperatura, słona i chlorowana woda, częsta stylizacja czy mycie sprawiają, że włosy szybciej tracą nawilżenie. W efekcie stają się matowe, szorstkie, bardziej podatne na łamanie i puszenie. Właśnie dlatego w letniej pielęgnacji liczy się nie tylko odpowiednio dobrany kosmetyk, ale przede wszystkim świadomy rytuał, który krok po kroku odpowiada na potrzeby włosów. Odpowiedzią na nie jest nowa linia Nawilżający Bez od Anwen. Szampon, odżywka i olejek tworzą kompleksową pielęgnację, a subtelny zapach kwitnącego bzu sprawia, że codzienna troska o włosy staje się prawdziwą przyjemnością.

Krok 1. Delikatne oczyszczenie – Szampon Nawilżający Bez

Latem włosy często wymagają częstszego mycia, dlatego szampon powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pozostałości kosmetyków. Jednocześnie warto zadbać o to, by nie naruszał naturalnej bariery ochronnej skóry głowy i włosów. Nawilżający Bez Szampon od Anwen (29,99 zł/200 ml) delikatnie, a zarazem skutecznie oczyszcza pasma, pozostawiając je świeże i miękkie. Zawarta w jego formule betaina i mleczan sodu wspierają utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, a ekstrakty roślinne z czarnego bzu, fiołka trójbarwnego, chabra, bławatka i lawendy działają łagodząco, przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Wygładzenie i połysk zapewnia pochodna skrobi ziemniaczanej. Szampon pozostawia pasma miękkie i lśniące, a jego zapach przywodzi na myśl świeżo zerwane pęki bzu, zamieniając codzienne mycie włosów w lekki, letni rytuał.

Krok 2. Intensywne nawilżenie – Nawilżający Bez Odżywka

Po oczyszczeniu włosy najlepiej wykorzystują składniki pielęgnacyjne, dlatego kolejnym etapem rytuału jest odżywka. Ta z linii Nawilżający Bez od Anwen (29,99 zł/200 ml) została opracowana z myślą o włosach o każdej porowatości, zapewniając im intensywne nawilżenie. To idealny ratunek dla szorstkich, suchych pasm. Kosmetyk ten nie tylko skutecznie nawadnia kosmyki, ale także wygładza ich powierzchnię i ułatwia rozczesywanie. Formuła odżywki została oparta na składnikach, które skutecznie wiążą wodę we włosach. W jej składzie znajduje się naturalny składnik pochodzenia roślinnego Pentavitin zapewniający nawilżenie nawet do 72 godzin. Z kolei Hyaloveil-P®, czyli innowacyjna forma kwasu hialuronowego, pomaga zatrzymać wodę we włóknach włosa i jednocześnie tworzy na jego powierzchni lekki film chroniący przed przesuszeniem. Działanie to uzupełniają sok z aloesu, gliceryna i mocznik, które zwiększają miękkość oraz elastyczność włosów. Nanocząsteczkowy ekstrakt z cebuli wnika głęboko do wnętrza pasm i odbudowuje je, a skrobia ziemniaczana wygładza i dodatkowo pielęgnuje. Efektem są sprężyste, gładkie włosy, pełne zdrowego naturalnego blasku.

Krok 3. Codzienna ochrona – Nawilżający Bez Olej

Ostatnim etapem rytuału jest zabezpieczenie włosów przed utratą nawilżenia. Tu doskonale sprawdzi się Nawilżający Bez Olej (18,99 zł/50 ml). Można go stosować zarówno jako klasyczny kosmetyk do olejowania przed myciem, jak i element codziennej pielęgnacji. Wystarczy jedną kroplę oleju rozprowadzić najpierw na dłoniach, a potem na końcówkach włosów, aby zabezpieczyć je przed puszeniem i przesuszeniem. Kompozycja naturalnych olejów (oleje makadamia, z czarnego bzu, z pestek jabłka i z kiełków pszenicy) została wzbogacona o ceramidy, które wspierają odbudowę bariery ochronnej włosa i pomagają zatrzymać cenne nawilżenie wewnątrz jego struktury. Witamina E działa antyoksydacyjnie, uelastycznia i nadaje włosom blasku. Regularnie stosowany olejek wygładza włosy, ogranicza ich puszenie oraz nadaje końcówkom zdrowy wygląd i piękny połysk. To prosty krok, który pomaga utrzymać efekty pielęgnacji między kolejnymi myciami i chroni włosy każdego dnia.

Linia Nawilżający Bez to więcej niż trzy kosmetyki, ale kompletny rytuał pielęgnacyjny, wprost idealny na lato. Delikatne oczyszczanie, intensywne nawilżenie i codzienne zabezpieczenie sprawiają, że pomimo najtrudniejszych warunków atmosferycznych włosy w idealnej formie! Zachowują optymalny poziom nawilżenia, są mniej podatne na przesuszenie i każdego dnia zachwycają miękkością oraz naturalnym blaskiem.

Autor: Anwen/ Materiały prasowe