Najpiękniejsze zapachy w formie mgiełki - idealne na lato i nie tylko. Kultowa marka debiutuje w polskiej Sephorze

Phlur: Więcej niż tylko zapach

Polska Sephora w ostatnim czasie rozpieszcza nowymi markami. W minionych miesiącach zadebiutowała w naszym kraju marka One/Size, a także Aestura, a we wrześniu pojawi się długo wyczekiwane Rhode. Zanim jednak rozkochamy się w kosmetykach Hailey Bieber, to czas na zapachowe szaleństwo.

Phlur to wyjątkowa marka, która od samego początku stawiała na świadome składniki i unikalne doświadczenia zapachowe. Ich zapachy to historie zamknięte we flakonach. Mają przywoływać wspomnienia i przenosić nas w najpiękniejsze momenty naszego życia. Ich filozofia "clean beauty" oznacza, że w formułach nie znajdziemy szkodliwych substancji, a składniki są pozyskiwane w sposób etyczny i zrównoważony. To idealna propozycja dla współczesnego konsumenta, który ceni sobie zarówno jakość, jak i odpowiedzialność.

Viralowe hity, które podbiły serca

Jednym z największych fenomenów marki Phlur jest zapach "Missing Person". Ten niezwykły aromat, inspirowany intymnością i wspomnieniem bliskiej osoby, stał się globalnym hitem dzięki platformie TikTok. Jego delikatna, piżmowo-kwiatowa kompozycja, często opisywana jako "zapach skóry ukochanej osoby", wywołała prawdziwą burzę w internecie, sprawiając, że perfumy te wyprzedawały się na pniu.

Oprócz "Missing Person", w ofercie Phlur znajdziemy inne perełki, takie jak ciepły i drzewny "Somebody Wood", orzeźwiający "Tangerine Boy" czy zmysłowy "Vanilla Skin". Każdy z nich to starannie skomponowana mieszanka, która wyróżnia się na tle masowych propozycji, oferując złożoność i trwałość.

Dlaczego to ważna premiera dla polskiego rynku?

Wejście Phlur do Sephora Polska to znaczący krok dla rodzimego rynku perfumeryjnego. Do tej pory dostęp do tych kultowych zapachów był utrudniony, często wymagał zamawiania z zagranicy lub poszukiwania ich w niszowych butikach. Teraz, dzięki obecności w jednej z największych sieci perfumerii, Phlur staje się łatwiej dostępny dla szerszego grona odbiorców.

To także sygnał, że polscy konsumenci są coraz bardziej otwarci na nowe, innowacyjne marki, które łączą w sobie wysoką jakość, oryginalność i świadome podejście do produkcji. Sephora, wprowadzając Phlur do swojej oferty, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na perfumy niszowe i "clean beauty", umacniając swoją pozycję jako lidera w trendach.

Co czeka nas w Sephora?

W polskich perfumeriach Sephora (zarówno stacjonarnych, jak i online) znajdziemy wyselekcjonowaną gamę zapachów Phlur. To doskonała okazja, by na własnej skórze przetestować "Missing Person" i inne bestsellery, które do tej pory znaliśmy głównie z opisów i recenzji. Przygotujcie się na podróż w świat zapachów, które potrafią zaskoczyć, otulić i na długo zapaść w pamięć. Phlur to bez wątpienia jedna z najgorętszych premier tego sezonu!