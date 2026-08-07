Najbardziej orzeźwiające kosmetyki na lato

Kosmetyki stworzone z myślą o ciepłych dniach

Pielęgnacja o tej porze roku często wygląda inaczej. Chętniej wybieramy lekkie formuły, świeże zapachy i produkty, które umilają codzienne rytuały. Wśród propozycji Lushznalazły się kosmetyki inspirowane cytrusami, miętą i ziołami, a także kultowa maseczka Mask of Magnaminty, która dzięki połączeniu glinki, mielonych ziaren adzuki i miętypieprzowej oczyszcza skórę, delikatnie ją wygładza i pozostawia przyjemne uczucie odświeżenia.

Letni niezbędnik od Lush

Wśród produktów idealnych na ten sezon warto też zwrócić uwagę na:

Dirty Springwash Shower Gel - kultowy żel pod prysznic z miętą i mentolem, który pozostawia uczucie wyjątkowej świeżości.

Magic Crystals - peeling do ciała z solą morską i miętą, wygładzający skórę i zapewniający orzeźwiające doznania podczas kąpieli.

Dirty Body Spray - energetyzująca mgiełka do ciała o świeżym,miętowo-ziołowym zapachu.

Breath of Fresh Air Toner Water - lekka woda tonizująca z wodą morską i aloesem, która odświeża skórę w ciągu dnia.

Big Body Spray - morsko-cytrusowa kompozycja zapachowa inspirowana świeżością oceanu.

To dobry moment, by zwolnić tempo i zadbać o siebie w prosty, przyjemny sposób. Niezależnie od tego, czy wybierzesz chłodzący prysznic, odświeżającą mgiełkę czy energetyzujący peeling, produkty Lush sprawią, że codzienna pielęgnacja stanie się chwilą, na którą naprawdę warto czekać.

Autor: Lush/ Materiały prasowe

Autor: Lush/ Materiały prasowe