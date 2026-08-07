Najbardziej orzeźwiające kosmetyki na lato

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-07 12:37

Wysokie temperatury sprawiają, że pielęgnacja nabiera zupełnie nowego wymiaru. To właśnie wtedy najchętniej sięgamy po kosmetyki, które przynoszą uczucie świeżości i sprawiają, że codzienne rytuały stają się jeszcze przyjemniejsze. Dlatego Lush przygotował wybór produktów - od chłodzących żeli pod prysznic i toników po odświeżające mgiełki oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała, które doskonale wpisują się w wakacyjny klimat.

Czarne opakowania maseczek Mask of Magnaminty na półce sklepowej. O kosmetykach na lato przeczytasz na SE.
Autor: Lush/ Materiały prasowe

Kosmetyki stworzone z myślą o ciepłych dniach

Pielęgnacja o tej porze roku często wygląda inaczej. Chętniej wybieramy lekkie formuły, świeże zapachy i produkty, które umilają codzienne rytuały. Wśród propozycji Lushznalazły się kosmetyki inspirowane cytrusami, miętą i ziołami, a także kultowa maseczka Mask of Magnaminty, która dzięki połączeniu glinki, mielonych ziaren adzuki i miętypieprzowej oczyszcza skórę, delikatnie ją wygładza i pozostawia przyjemne uczucie odświeżenia.

Letni niezbędnik od Lush

Wśród produktów idealnych na ten sezon warto też zwrócić uwagę na:

  • Dirty Springwash Shower Gel - kultowy żel pod prysznic z miętą i mentolem, który pozostawia uczucie wyjątkowej świeżości.
  •  Magic Crystals - peeling do ciała z solą morską i miętą, wygładzający skórę i zapewniający orzeźwiające doznania podczas kąpieli.
  •  Dirty Body Spray - energetyzująca mgiełka do ciała o świeżym,miętowo-ziołowym zapachu.
  •  Breath of Fresh Air Toner Water - lekka woda tonizująca z wodą morską i aloesem, która odświeża skórę w ciągu dnia.
  •  Big Body Spray - morsko-cytrusowa kompozycja zapachowa inspirowana świeżością oceanu.

To dobry moment, by zwolnić tempo i zadbać o siebie w prosty, przyjemny sposób. Niezależnie od tego, czy wybierzesz chłodzący prysznic, odświeżającą mgiełkę czy energetyzujący peeling, produkty Lush sprawią, że codzienna pielęgnacja stanie się chwilą, na którą naprawdę warto czekać.

Lush
Autor: Lush/ Materiały prasowe
Lush
Autor: Lush/ Materiały prasowe
Lush
Autor: Lush/ Materiały prasowe
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