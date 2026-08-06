Wyrafinowana, francuska elegancja we współczesnym wydaniu. UNIQLO i COMPTOIR DES COTONNIERS prezentują kolekcję na sezon Jesień/Zima 2026

Inspiracją dla kolekcji są chwile spędzone w Paryżu. Swobodny szyk francuskiej elegancji łączy się z dopracowanymi detalami, szlachetnymi materiałami oraz świeżą, energetyczną paletą barw. Bazując na ponadczasowym wzornictwie wzbogaconym o nowoczesne akcenty, kolekcja prezentuje wyrafinowany styl o współczesnym charakterze.

Esencja francuskiego szyku, naturalne materiały i kolorystyka pełna energii

Kolekcja obejmuje osiem ponadczasowych modeli. Wśród nich, krótka kurtka ze sztruksu z podwójnymi kieszeniami z przodu. Jej skrócony, pudełkowy fason sprawia, że doskonale sprawdzi się jako element stylizacji warstwowych. Idealnie komponuje się ze spodniami barrel z zaokrągloną sylwetką. W kolekcji znalazły się również kuloty o subtelnie rozszerzanym kroju oraz minispódniczka. Trzy propozycje dołów, pozwalają na stworzenie monochromatycznych kompletów z wykorzystaniem kurtki.

Wśród modeli górnych części garderoby znalazły się jeansowa bluzka z obniżoną linią ramion i obszernymi rękawami, sweter z mieszanki wełny merynosów z dekoltem typu Henley występujący w jednolitych kolorach oraz w wersji w paski, a także miękki sweter z wełny jagnięcej z prążkowanym wykończeniem przy dekolcie i u dołu, oferowany w szerokiej gamie kolorystycznej. Zróżnicowane faktury oraz kolory materiałów nadają kolekcji ciepła i głębi, idealnie wpisując się w sezon jesienno-zimowy.

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe