Wyrafinowana, francuska elegancja we współczesnym wydaniu. UNIQLO i COMPTOIR DES COTONNIERS prezentują kolekcję na sezon Jesień/Zima 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-06 15:00

Marka UNIQLO ogłasza premierę kolekcji UNIQLO i COMPTOIR DES COTONNIERS na sezon jesienno-zimowy, która trafi do sprzedaży w piątek, 28 sierpnia.

Kobieta w żółtym swetrze i kremowych spodniach na tle niebieskich drzwi. O nowej kolekcji UNIQLO przeczytasz na SE.
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Inspiracją dla kolekcji są chwile spędzone w Paryżu. Swobodny szyk francuskiej elegancji łączy się z dopracowanymi detalami, szlachetnymi materiałami oraz świeżą, energetyczną paletą barw. Bazując na ponadczasowym wzornictwie wzbogaconym o nowoczesne akcenty, kolekcja prezentuje wyrafinowany styl o współczesnym charakterze.

Esencja francuskiego szyku, naturalne materiały i kolorystyka pełna energii

Kolekcja obejmuje osiem ponadczasowych modeli. Wśród nich, krótka kurtka ze sztruksu z podwójnymi kieszeniami z przodu. Jej skrócony, pudełkowy fason sprawia, że doskonale sprawdzi się jako element stylizacji warstwowych. Idealnie komponuje się ze spodniami barrel z zaokrągloną sylwetką. W kolekcji znalazły się również kuloty o subtelnie rozszerzanym kroju oraz minispódniczka. Trzy propozycje dołów, pozwalają na stworzenie monochromatycznych kompletów z wykorzystaniem kurtki.

Wśród modeli górnych części garderoby znalazły się jeansowa bluzka z obniżoną linią ramion i obszernymi rękawami, sweter z mieszanki wełny merynosów z dekoltem typu Henley występujący w jednolitych kolorach oraz w wersji w paski, a także miękki sweter z wełny jagnięcej z prążkowanym wykończeniem przy dekolcie i u dołu, oferowany w szerokiej gamie kolorystycznej. Zróżnicowane faktury oraz kolory materiałów nadają kolekcji ciepła i głębi, idealnie wpisując się w sezon jesienno-zimowy.

Uniqlo
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
Uniqlo
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
Uniqlo
Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe
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