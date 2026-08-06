Pokolenie Z stawia na domowe zabiegi. Już 55 proc. młodych inwestuje w zaawansowane urządzenia do pielęgnacji

Na te potrzeby odpowiada szwedzka marka beauty-tech FOREO, oferując swoje wyjątkowe urządzenia: szczoteczkę do oczyszczania skóry LUNA™ 4, maskę LED FAQ™ 202, panel UFO Advanced LED Lighthouse Panel, linię szczoteczek sonicznych do zębów issa™ na czele z nowością - zestawem do wybielania zębów issa™ Teeth Whitening Set. Wszystkie te urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o pielęgnacji w warunkach domowych, łącząc nowoczesne technologie z efektami zbliżonymi do profesjonalnych zabiegów.

Minuta dla skóry

LUNA™ 4 to urządzenie do oczyszczania twarzy, które łączy dwie funkcje - dogłębnie oczyszcza oraz wykonuje ujędrniający masaż przeciwstarzeniowy. Codzienny rytuał pielęgnacyjny zajmuje zaledwie 60 sekund.

W ciągu jednej minuty szczoteczka może usunąć z powierzchni skóry nawet 99,5 proc. zanieczyszczeń, sebum i pozostałości makijażu. Zastosowane silikonowe wypustki są wyjątkowo delikatne dla skóry, a jednocześnie higieniczne i odpowiednie również dla cer wrażliwych (szczoteczka występuje w wersji dla skóry wrażliwej, zrównoważonej lub mieszanej). Użytkownik może wybierać spośród 16 poziomów intensywności pulsacji T-Sonic™ oraz trzech programów oczyszczania - delikatnego, standardowego i głębokiego, dopasowując pielęgnację do aktualnych potrzeb skóry.

Niskoczęstotliwościowe pulsacje wspomagają mikrokrążenie oraz drenaż limfatyczny, co sprzyja lepszemu dotlenieniu komórek i efektywniejszemu transportowi składników odżywczych. W rezultacie skóra staje się bardziej promienna, elastyczna, głęboko oczyszczona i wyraźnie gładsza.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Terapia światłem LED w domowym zaciszu

Kolejna propozycją marki to silikonowa maska LED FAQ™ 202, która została opracowana z myślą o domowej pielęgnacji anti-aging i jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry. Urządzenie wykorzystuje osiem długości fal świetlnych, w tym światło bliskiej podczerwieni (Near Infrared – NIR), które dociera do głębszych warstw naskórka. Technologia ta wspiera naturalne procesy regeneracyjne, poprawia jędrność skóry oraz pomaga wygładzać drobne linie i zmarszczki. Maska została wykonana z lekkiego, antybakteryjnego silikonu. Elastyczna konstrukcja Flexi-Fit dopasowuje się do kształtu twarzy, zapewniając równomierny kontakt ze skórą i optymalne rozprowadzenie światła, co przekłada się na skuteczność zabiegu.FOREO od lat rozwija urządzenia wykorzystujące technologie stosowane dotychczas głównie w gabinetach kosmetycznych. Terapia światłem LED, mikroprądy, pulsacje T-Sonic™, termoterapia czy krioterapia stają się dzięki temu elementem codziennej domowej pielęgnacji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe FOREO

Technologia w pielęgnacji uśmiechu

Trend przenoszenia profesjonalnych rytuałów beauty do domu obejmuje dziś nie tylko pielęgnację skóry, ale również dbanie o zdrowie jamy ustnej i estetykę uśmiechu.W portfolio FOREO znajdują się soniczne szczoteczki do zębów z linii ISSA™, które wykorzystują silikonowe i polimerowe włókna oraz pulsacje soniczne skutecznie usuwające płytkę nazębną, ale pozostające delikatne dla dziąseł i szkliwa. Dzięki temu codzienna higiena jamy ustnej staje się nie tylko bardziej komfortowa, ale też skuteczniejsza.Uzupełnieniem pielęgnacji jest ISSA™ Teeth Whitening Set - zestaw do wybielania zębów, który łączy działanie specjalistycznego żelu wybielającego (bez nadtlenków) z technologią światła LED. To rozwiązanie dla osób, które chcą stopniowo rozjaśnić uśmiech w domowych warunkach, bez konieczności korzystania z zabiegów gabinetowych, albo podtrzymać ich efekt przez dłuższy czas.

Autor: Foreo/ Materiały prasowe

Profesjonalne światło LED także dla ciała

Nowością w ofercie marki jest również UFO™ Advanced LED Lighthouse Panel - zaawansowany panel wykorzystujący technologię światła LED, przeznaczony do pielęgnacji nie tylko twarzy, ale także większych obszarów ciała. Urządzenie emituje różne długości fal świetlnych, wspierając naturalne procesy regeneracyjne skóry,poprawiając jej kondycję i pomagając redukować widoczne oznaki starzenia. Dzięki dużej powierzchni działania panel umożliwia wykonywanie profesjonalnych zabiegów świetlnych w domowym zaciszu, oferując rozwiązanie inspirowane technologiami stosowanymi w gabinetach medycyny estetycznej i kosmetologii. Panel szczególnie upodobali sobie fani biohackingu, bo po odpowiednim zaprogramowaniu jego światło może pomóc w zasypianiu lub w naturalny sposób wybudzać o poranku.