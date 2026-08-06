Pielęgnacja z lodówki. 3 kremy-sorbety, które nawilżają i chłodzą za sprawą urodowego triku

Dlaczego warto schłodzić kosmetyk w lodówce?

Social media stale zasypują nas kolejnymi trikami urodowymi. Nie wszystkie z nich mają jednak udowodnione korzyści. W przypadku schłodzonego kremu-sorbetu aplikowanego na skórę prosto po wyjęciu z lodówki, można zyskać potwierdzone benefity. Wpływ niskiej temperatury na skórę bowiem nie jest żadnym odkryciem, a sprawdzonym rozwiązaniem, które z racji na sorbetową konsystencję kosmetyku stało się zupełnie naturalnym dopełnieniem możliwości drzemiących w każdej z trzech formuł. Schłodź krem-sorbet w lodówce i poczuj natychmiastową ulgę dla rozgrzanej skóry. Przekonaj się, jaką różnicę robi nawet 3°C mniej!

Aplikacja zimnego kosmetyku pozwala:

Zmniejszyć opuchliznę, co jest istotne zwłaszcza rano, kiedy po przebudzeniu mogą być widoczne obrzęki pod oczami i na twarzy. Niska temperatura obkurcza naczynia krwionośne i w efekcie redukuje opuchliznę.

Ujędrnić i napiąć skórę, co może wzmacniać działanie składników aktywnych zawartych w formule lub być zupełnie osobnym benefitem. Chłód stymuluje mikrokrążenie krwi, co sprawia, że skóra jest bardziej napięta.

Zwęzić pory, co w zależności od składu kosmetyku może dodatkowo wspierać oferowane przez niego benefity lub stawać się dodatkową korzyścią. W tym przypadku niska temperatura odpowiada ze zwężenie porów i ujednolicenie cery.

Koić skórę, bo uczucie zimna, które czujemy podczas aplikacji chłodnego kosmetyku to nie tylko opcja by zapewnić sobie przyjemne doznania, ale również realny wpływ na podrażnioną czy zaczerwienioną skórę. Dzięki temu takie stany zostają wyciszone.

Wybierz 1 z 3 kremów-sorbetów Garnier i zacznij trzymać go w lodówce!

Dzięki formułom do wyboru można dopasować je pod konkretne potrzeby skóry i zapewnić nie tylko 48-godzinne* nawilżenie, ale również inne benefity, a potem dodać do nich jeszcze możliwości płynące ze schłodzenia kosmetyku w lodówce.

Garnier Vitamin C Fresh & Bright nawilżający krem-sorbet dodający blasku

Nawilżający krem-sorbet dodający blasku Garnier Vitamin C Fresh & Bright to wiele korzyści zamkniętych w żółtym słoiku. Jego ultralekka, odświeżająca, przypominająca sorbet formuła natychmiast wchłania się w skórę, zapewniając 48-godzinne nawilżenie, a do tego dodaje jej zdrowego blasku. Za efekt odpowiada 4% formuła [Niacynamid + Witamina C]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Witamina C: silny antyoksydant, który rozświetla skórę

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Garnier Hyaluron Fresh & Plump nawilżający krem-sorbet ujędrniający

Każda z trzech odsłon kremów-sorbetów od Garnier oferuje jeden kluczowy benefit w postaci nawilżania, który w zależności od obecności innych składników jest uzupełniany o kolejne korzyści. Nawilżający krem-sorbet ujędrniający Garnier Hyaluron Fresh & Plump posiada ultralekką, odświeżającą i matującą formułę, która błyskawicznie się wchłania. Jest nielepki i nietłusty. Do tego zapewnia 48-godzinne* nawilżenie, a także ujędrnia skórę. Działanie to zasługa 4% formuły [Niacynamid + Kwas hialuronowy]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Kwas hialuronowy: składnik znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, zdolności do utrzymania w skórze prawidłowego poziomu nawilżenia, wpływu na poprawę jędrności i elastyczności skóry oraz zdolności do przyśpieszenia procesów regeneracyjnych skóry.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Garnier Pure Active Salicylic Fresh & Matte nawilżający krem-sorbet przeciw niedoskonałościom

Wśród kremów-sorbetów od Garnier jest również wersja do skóry z niedoskonałościami, która potrzebuje zmatowienia. Nowa generacja nawilżenia, ultralekka formuła i szybkie wchłanianie działają tu zatem w jeszcze jednym obszarze. Na 48-godzinnym* nawilżeniu nie kończą się oferowane przez niego benefity. Za efekt odpowiada 5% formuła [Niacynamid + Kwas salicylowy + Wąkrotka azjatycka]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Kwas salicylowy: kwas BHA (beta-hydrokwas), który znany jest takich właściwości jak wspomaganie redukcji przebarwień, regulacja ilości wydzielanego sebum, zmniejszanie widoczności porów, delikatne działanie złuszczające oraz oczyszczanie mieszków włosowych.

Wąkrotka azjatycka: skutecznie redukuje trądzik, przyspiesza gojenie wyprysków i blizn, zmniejsza zaczerwienienia oraz reguluje wydzielanie sebum