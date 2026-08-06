Rituals przedstawia Tiny Rituals – kolekcję stworzoną, aby wspierać dzieci i rodziców od najwcześniejszych etapów życia malucha

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-06 9:43

Marka Rituals uzupełnia swoje portfolio o kolekcję Tiny Rituals, stworzoną z myślą o kobietach w ciąży, noworodkach i pierwszych momentach rodzicielstwa. Linia zawiera produkty do kąpieli, pielęgnacji ciała dziecka i kobiet oraz pięknie zapakowane zestawy podarunkowe, idealne jako prezent na baby shower lub dla młodych rodziców.

Kobieta przytulająca niemowlę na łóżku obok zestawu Tiny Rituals. O nowej kolekcji dla dzieci przeczytasz na SE.
Autor: Rituals/ Materiały prasowe

Każdy produkt z kolekcji został opracowany z wykorzystaniem maksymalnie 10 starannie dobranych  składników, przetestowany dermatologicznie i odpowiedni dla skóry wrażliwej. Dzięki delikatnym nutom kwiatowym, białemu piżmu i subtelnej nucie cytrusów, zapach Tiny Rituals otula komfortem, ale nie  przytłacza i celowo pozostaje bardzo dyskretny.

W ofercie znajdują się: żel w piance do mycia włosów i ciała, płyn do kąpieli, ochronny balsam do ciała dla  dzieci, kojący krem dla dzieci i rodziców, woda zapachowa dla dzieci i rodziców i kojący olejek do skóry brzucha dla przyszłej mamy.

Jak przystało na markę prezentową, Rituals przygotował również zestawy podarunkowe w trzech  rozmiarach dla dzieci i rodziców.

Zestaw podarunkowy S, 95 zł

Ten zestaw zawiera wszystko, co niezbędne na początku: piankę  oczyszczającą i ochronny balsam na pierwsze chwile pielęgnacji,  a także miękką myjkę do ciała.

Zestaw podarunkowy M, 139 zł

Ten wyjątkowy zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz do  wieczornej pielęgnacji dziecka – płyn do kąpieli w standardowej  pojemności, który wypełni wannę pianą, i balsam, który  pozostawi skórę przyjemnie miękką. Idealna recepta na radość.

Zestaw podarunkowy L, 279 zł

Zestaw powstał z myślą o pielęgnacji zarówno dla mamy,  jak i dziecka. Znajdziemy w nim kojący olejek do skóry brzucha i łagodne produkty oczyszczające, które pomogą  powitać w domu maluszka. To najpiękniejszy prezent  bliskości.

Rituals
Autor: Rituals/ Materiały prasowe
Rituals
Autor: Rituals/ Materiały prasowe
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