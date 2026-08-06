Rituals przedstawia Tiny Rituals – kolekcję stworzoną, aby wspierać dzieci i rodziców od najwcześniejszych etapów życia malucha

Każdy produkt z kolekcji został opracowany z wykorzystaniem maksymalnie 10 starannie dobranych składników, przetestowany dermatologicznie i odpowiedni dla skóry wrażliwej. Dzięki delikatnym nutom kwiatowym, białemu piżmu i subtelnej nucie cytrusów, zapach Tiny Rituals otula komfortem, ale nie przytłacza i celowo pozostaje bardzo dyskretny.

W ofercie znajdują się: żel w piance do mycia włosów i ciała, płyn do kąpieli, ochronny balsam do ciała dla dzieci, kojący krem dla dzieci i rodziców, woda zapachowa dla dzieci i rodziców i kojący olejek do skóry brzucha dla przyszłej mamy.

Jak przystało na markę prezentową, Rituals przygotował również zestawy podarunkowe w trzech rozmiarach dla dzieci i rodziców.

Zestaw podarunkowy S, 95 zł

Ten zestaw zawiera wszystko, co niezbędne na początku: piankę oczyszczającą i ochronny balsam na pierwsze chwile pielęgnacji, a także miękką myjkę do ciała.

Zestaw podarunkowy M, 139 zł

Ten wyjątkowy zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz do wieczornej pielęgnacji dziecka – płyn do kąpieli w standardowej pojemności, który wypełni wannę pianą, i balsam, który pozostawi skórę przyjemnie miękką. Idealna recepta na radość.

Zestaw podarunkowy L, 279 zł

Zestaw powstał z myślą o pielęgnacji zarówno dla mamy, jak i dziecka. Znajdziemy w nim kojący olejek do skóry brzucha i łagodne produkty oczyszczające, które pomogą powitać w domu maluszka. To najpiękniejszy prezent bliskości.

Autor: Rituals/ Materiały prasowe