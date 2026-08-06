Egzekucja podczas nagrania w Culiacan

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 5 sierpnia w położonym na zachodzie Meksyku mieście Culiacan. Znany twórca internetowy Cesar Gastelum został śmiertelnie postrzelony, gdy prowadził internetową transmisję na żywo.

Lokalna prasa donosi, że 25-latek przygotowywał materiał przed jedną z restauracji. W momencie, gdy znajdował się w towarzystwie trzech innych osób, podjechał do niego skuter z dwoma zamaskowanymi osobnikami. Padły strzały, a zbrodniarze błyskawicznie oddalili się z miejsca zdarzenia.

Meksykańskie służby od razu przystąpiły do wyjaśniania okoliczności tragedii. Głos w sprawie zabrała prezydent państwa Claudia Sheinbaum, która przekazała, że policja robi wszystko, by schwytać morderców, a także ewentualnych zleceniodawców ataku.

Dla organów ścigania kluczowe będzie rozwikłanie motywu tej zbrodni. Jak podaje meksykańska stacja telewizyjna Milenio, powodem egzekucji mógł być żart, który Gastelum wypowiedział pod adresem miejscowej grupy przestępczej handlującej narkotykami.

Seria zbrodni na twórcach internetowych

Wydarzenia w Culiacan wywołały w kraju spore poruszenie. To nie pierwszy tego typu przypadek w Meksyku, gdzie osoby działające w przestrzeni wirtualnej padają ofiarami przemocy. W zeszłym roku, w trakcie transmisji prosto z salonu urody w aglomeracji Guadalajary, życie straciła influencerka Valeria Márquez. Zginęła ona z rąk nieuchwytnego na tamten moment strzelca.

Późniejsze doniesienia władz wskazywały, że za zaplanowanie śmierci kobiety odpowiadał najprawdopodobniej Ramon Angel Alvarez Ayala, znany pod pseudonimem „R1”. Ten sam mężczyzna jest podejrzewany o zlecenie morderstwa burmistrza miejscowości Uruapan, Carlosa Manzo.

Zamieszki w Meksyku po śmierci bossa narktykowego El Mencho: