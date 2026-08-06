Jesienne hity w Pepco za grosze. Te kubki i dodatki odmienią każde wnętrze

Znana sieć sklepów ruszyła z nową ofertą domowych dodatków, które pozwalają na stworzenie jesiennego nastroju w bardzo korzystnych cenach.

Kolekcja odpowiada na zapotrzebowanie klientów na sezonowe zmiany we wnętrzach, oferując szeroki wachlarz przytulnych dekoracji.

Asortyment bazuje na barwach jesieni i naturalnych motywach, ułatwiając spójną aranżację przestrzeni.

Atrakcyjne ceny sprawiają, że modne odświeżenie mieszkania jest możliwe bez mocnego obciążania portfela.

Wraz ze skracającymi się dniami rośnie nasza potrzeba otaczania się przytulnymi, ciepłymi akcentami. Jesienne kolekcje do wnętrz tradycyjnie cieszą się dużą popularnością. Wymiana zaledwie kilku elementów – takich jak miękki pled, nowy kubek czy ozdoby – potrafi diametralnie odmienić wygląd salonu lub kuchni. Pepco idealnie odpowiada na te potrzeby swoją najnowszą ofertą. Dominują w niej kolory beżu, kremu, brązu i karmelu, a zastosowane motywy liści, dyń i jesiennej flory momentalnie ocieplają przestrzeń.

Jesienne kubki i zastawa w ofercie Pepco

Prawdziwym przebojem najnowszej linii są kubki z ceramiki. W ofercie znalazły się zarówno warianty z wytłoczeniami, jak i te ze wzorami kojarzącymi się z jesienią czy w klasycznych, ciepłych barwach. Cennik startuje od poziomu 6 zł, a za bogaciej zdobione sztuki trzeba zapłacić od 15 do 17 zł. To doskonały wybór na serwowanie rozgrzewającej herbaty z miodem, gorącej czekolady czy porannej kawy w jesienne chłody.

Zobacz też: Nowa kolekcja Pepco zachwyca. Ubrania ze 100% bawełny w świetnych cenach

Nowa kolekcja to także efektowna zastawa stołowa. Sklepy zaoferowały talerze, salaterki, miski oraz półmiski z delikatnymi, jesiennymi zdobieniami. Dzięki takim naczyniom codzienny posiłek nabierze wyjątkowego charakteru. Warto zwrócić uwagę również na tace przypominające kształtem liście oraz inne dodatki ceramiczne, które idealnie wpiszą się w organizację rodzinnych obiadów czy jesiennych imprez.

Dynie, lampiony i jesienne tekstylia z Pepco

Klimat jesieni nierozerwalnie łączy się z motywem dyni. Pepco przygotowało szeroki wybór tego typu ozdób – od tradycyjnych, po bardziej wysublimowane modele w odcieniach złota, bieli i kremu. Ceny tych dekoracji rozpoczynają się od 7 zł, umożliwiając skomponowanie ładnych aranżacji za ułamek ceny. Na sklepowych półkach pojawiły się również świeczniki, lampiony, wazony, świece zapachowe i ozdoby na stół. Takie elementy skutecznie budują we wnętrzu atmosferę relaksu na długie, jesienne wieczory.

Ofertę uzupełniają propozycje dla miłośników odświeżania tekstyliów w salonie i sypialni. Pepco proponuje pościel, poszewki ozdobne, zasłony i pledy w kolorach korespondujących z aurą za oknem. Wzornictwo opiera się tu na motywach botanicznych, liściach i delikatnych deseniach z natury. Dzięki nim szybka metamorfoza mieszkania jest możliwa bez angażowania się w drogie i czasochłonne prace remontowe.

Najświeższa oferta Pepco udowadnia, że stylowe wyposażenie wnętrz nie wymaga wydawania dużych kwot. Niedrogie kubki, elegancka zastawa, miękkie tkaniny i ciekawe ozdoby dają szansę na tanie przygotowanie domu na przyjście jesieni. Fani sezonowych dodatków powinni czym prędzej udać się do sklepów sieci, zanim największe hity znikną z asortymentu.