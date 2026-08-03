Nowa kolekcja Pepco zachwyca. Ubrania ze 100% bawełny w świetnych cenach

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-08-03 14:46

Pepco zaprezentowało najnowszą ofertę odzieży damskiej, udowadniając tym samym, że bycie na bieżąco z trendami nie wiąże się z ogromnymi wydatkami. Wśród nowości znajdziemy m.in. bawełniane koszule, swetry, podkoszulki, bluzy i spodnie, idealne na nadchodzący okres przejściowy. Za niektóre elementy garderoby zapłacimy zaledwie 20 zł, a spora część asortymentu to ubrania stworzone w 100% z bawełny. To doskonały moment na odświeżenie szafy.

Kobieta w Pepco trzyma błękitny komplet ubrań na wieszaku. O nowej kolekcji i cenach przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Znana sieć sklepów zaprezentowała świeżą linię ubrań, łączącą najnowsze trendy, naturalne materiały i wyjątkowo niskie ceny, dając klientom ciekawe opcje na nadchodzące miesiące.
  • Ta nowa oferta pokazuje, że modna i komfortowa odzież, wyprodukowana z przewiewnych i dobrych jakościowo tkanin, jest na wyciągnięcie ręki bez konieczności wydawania majątku, co sprzyja szybkiej aktualizacji szafy.
  • Najnowsza seria ubrań opiera się na klasycznych krojach i uniwersalnych barwach, pozwalając na swobodne kompletowanie różnorodnych zestawów na wiele codziennych okazji.
  • Biorąc pod uwagę świetną relację ceny do jakości, ta nowa linia odzieżowa to świetna szansa na uzupełnienie garderoby o stylowe i wygodne nowości, które nie obciążą zbytnio portfela.

W dzisiejszych czasach coraz częściej decydujemy się na ubrania, które łączą w sobie modny wygląd, komfort noszenia i wykonanie z naturalnych tkanin. Od długiego czasu to właśnie bawełna wiedzie prym wśród najchętniej kupowanych materiałów. Charakteryzuje się ona doskonałą przepuszczalnością powietrza i miękkością, co czyni ją idealnym wyborem na każdą pogodę. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że to właśnie odzież z tego surowca odgrywa główne role w najnowszych liniach ubrań.

Sieć sklepów Pepco zdecydowała się na klasyczne kroje i paletę barw, które z łatwością połączymy z naszymi dotychczasowymi ubraniami. Wśród dominujących kolorów znajdziemy odcienie bordo, granatu, czerni, beżu oraz błękitu, a cała kolekcja nawiązuje do luźnego, nieco boho stylu. Z powodzeniem założymy je do biura, na popołudniową przechadzkę czy też na weekendowy odpoczynek.

fryzury - wesele
Galeria zdjęć 16

Nowa kolekcja w sklepach Pepco

Głównym atutem najnowszej oferty są ubrania uszyte w całości z bawełny. Na sklepowych półkach zadebiutowały m.in. damskie T-shirty, których ceny zaczynają się od 20 zł, bawełniane koszule w cenie 30 zł, a także swetry – zarówno te w paski, jak i jednokolorowe, również za 30 zł. Ponadto, w asortymencie znalazły się bawełniane bluzy w cenie 40 zł, koszule jeansowe ze 100% bawełny za 50 zł, flanelowe koszule za 40 zł oraz damskie spodnie dostępne za 50 zł.

Wzrok klientów przyciągają również ponadczasowe koszulki w paski, które stanowią absolutny hit w świecie mody, a także szykowne kamizelki oferowane za 45 zł. Są to elementy garderoby, dzięki którym z łatwością skomponujemy wiele stylowych zestawów na co dzień.

Powrót stylu boho do mody

Najnowsza propozycja od Pepco to także powrót do stylu boho. W sklepach znajdziemy ubrania o luźniejszych krojach, z delikatnymi wzorami, utrzymane w modnych w tym sezonie odcieniach bordo i beżu. Takie elementy ubioru doskonale komponują się zarówno z klasycznymi jeansami, jak i szerszymi spodniami, czy też różnego rodzaju spódnicami.

Warto zwrócić uwagę również na dodatki, takie jak klasyczne torebki, subtelna biżuteria i okulary przeciwsłoneczne. To właśnie one stanowią idealne dopełnienie każdej stylizacji, dodając jej wyrazistości i modowego sznytu.

Jednak tym, co najbardziej zachęca do zakupu, są niewątpliwie ceny. Za większość ubrań zapłacimy od 20 do 50 zł, co pozwala na tanie i szybkie odświeżenie swojej szafy. Użycie naturalnych tkanin, klasyczne kroje oraz modna paleta kolorów czynią z tej kolekcji jedną z najlepszych ofert Pepco na ten sezon. Osoby, które lubią czuć się wygodnie, a jednocześnie cenią sobie dobrą jakość w rozsądnej cenie, powinny jak najszybciej udać się do sklepu, zanim najlepsze kąski zostaną wyprzedane.

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