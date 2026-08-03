Pamiętacie kultowy podkład w musie? Teraz nadchodzi coś jeszcze lepszego

Cloudtopia od Maybelline New York to multifunkcyjny mus, który idealnie wpisuje się w trendy koreańskiego makijażu i estetykę soft makeup. Lekka formuła, rozmyty efekt na skórze i możliwość stworzenia pełnego looku jednym produktem sprawiają, że nic dziwnego, że Cloudtopia podbija TikToka.

Multifunkcyjna formuła 3w1 - produkt możesz stosować jako róż do policzków, pomadkę oraz cień do powiek.

Efekt soft blur - musowa konsystencja daje modny, rozmyty efekt koloru na skórze bez ciężkiego wykończenia.

Intensywny pigment- formuła pozwala budować krycie – od subtelnego rumieńca po bardziej wyrazisty efekt.

Trwałość do 14 godzin - produkt utrzymuje się na skórze przez cały dzień i jest odporny na pot oraz transferowanie.

Idealny do szybkiego makeupu - jeden produkt wystarczy, aby stworzyć świeży look nawet w kilka minut.

6 odcieni do wyboru - od ultraświeżych, dziewczęcych różów i soczystych brzoskwini, aż po głębokie, wyraziste czerwienie.

Lekka aplikacja- najlepiej nakładać produkt palcami, dzięki czemu łatwo wtapia się w skórę i daje naturalny efekt.

Aby uzyskać efekt naturalnie zarumienionych policzków i przedłużyć trwałość kremowego różu, spróbuj zastosować technikę warstwowania. Po nałożeniu kremowego produktu i delikatnym wklepaniu go w skórę, możesz utrwalić go odrobiną transparentnego pudru, a następnie nałożyć na wierzch odrobinę różu w kamieniu w podobnym odcieniu. To sprawi, że kolor będzie intensywniejszy i utrzyma się znacznie dłużej, a także nada makijażowi bardziej "zblurowany" i profesjonalny wygląd. Pamiętaj, aby zawsze zaczynać od niewielkiej ilości produktu i stopniowo budować intensywność

Autor: Maybelline/ Materiały prasowe