Pamiętacie kultowy podkład w musie? Teraz nadchodzi coś jeszcze lepszego

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-03 11:38

Są takie produkty, które po kilku użyciach zaczynasz nosić ze sobą absolutnie wszędzie — do pracy, na wyjazd, do torebki „na wszelki wypadek”. Cloudtopia od Maybelline New York to właśnie jeden z nich. Lekki jak chmurka mus idealnie wpisuje się w trend naturalnego, świeżego makijażu inspirowanego koreańskim beauty, a przy okazji sprawia, że cały makeup możesz zrobić praktycznie jednym produktem.

Uśmiechnięta kobieta w delikatnym makijażu na tle plaży i palm. O trendach kosmetycznych przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Cloudtopia od Maybelline New York to multifunkcyjny mus, który idealnie wpisuje się w trendy koreańskiego makijażu i estetykę soft makeup. Lekka formuła, rozmyty efekt na skórze i możliwość stworzenia pełnego looku jednym produktem sprawiają, że nic dziwnego, że Cloudtopia podbija TikToka.

  • Multifunkcyjna formuła 3w1 - produkt możesz stosować jako róż do policzków, pomadkę oraz cień do powiek. 
  • Efekt soft blur - musowa konsystencja daje modny, rozmyty efekt koloru na skórze bez ciężkiego wykończenia. 
  • Intensywny pigment- formuła pozwala budować krycie – od subtelnego rumieńca po bardziej wyrazisty efekt. 
  • Trwałość do 14 godzin - produkt utrzymuje się na skórze przez cały dzień i jest odporny na pot oraz transferowanie. 
  • Idealny do szybkiego makeupu - jeden produkt wystarczy, aby stworzyć świeży look nawet w kilka minut. 
  • 6 odcieni do wyboru - od ultraświeżych, dziewczęcych różów i soczystych brzoskwini, aż po głębokie, wyraziste czerwienie. 
  • Lekka aplikacja- najlepiej nakładać produkt palcami, dzięki czemu łatwo wtapia się w skórę i daje naturalny efekt. 

Aby uzyskać efekt naturalnie zarumienionych policzków i przedłużyć trwałość kremowego różu, spróbuj zastosować technikę warstwowania. Po nałożeniu kremowego produktu i delikatnym wklepaniu go w skórę, możesz utrwalić go odrobiną transparentnego pudru, a następnie nałożyć na wierzch odrobinę różu w kamieniu w podobnym odcieniu. To sprawi, że kolor będzie intensywniejszy i utrzyma się znacznie dłużej, a także nada makijażowi bardziej "zblurowany" i profesjonalny wygląd. Pamiętaj, aby zawsze zaczynać od niewielkiej ilości produktu i stopniowo budować intensywność

Maybelline
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
Maybelline
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
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