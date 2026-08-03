Ten fason spodni wraca po 20 latach. Kobiety masowo wykupują go w sklepach

Jak to w modzie bywa, trendy lubią wracać, dlatego w tym sezonie jesiennym projektanci oraz popularne sieciówki znowu stawiają na fason spodni, który dominował kilkanaście lat temu, ale teraz pojawia się w nieco unowocześnionym wydaniu i błyskawicznie zyskuje na popularności.

Ten powracający krój charakteryzuje się niezwykłą wszechstronnością, świetnie pasując zarówno do szykownych marynarek, jak i grubych swetrów czy zwykłych T-shirtów, co sprawia, że jest doskonałą bazą do tworzenia jesiennych outfitów.

Nowoczesne wariacje na temat starych trendów często odznaczają się odświeżonymi proporcjami oraz zastosowaniem innych materiałów, dzięki czemu znacznie łatwiej wpisać je w obecne potrzeby, a przy okazji oferują korzystne proporcje dla sylwetki.

Wielki powrót tego klasycznego modelu po długiej przerwie to kolejny dowód na to, że moda lubi zataczać koło, i wszystko wskazuje na to, że jesienią tego roku będzie to niezwykle zauważalny trend na ulicach.

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Zazwyczaj jesienne zestawy kojarzą nam się przede wszystkim z klasycznymi jeansami, cygaretkami i obszernymi spodniami. W obecnym sezonie do tego zaszczytnego grona wraca model, który przez długi czas był zapomniany i rzadko widywany na ulicach. Głównym atutem tego kroju jest jego ogromna uniwersalność, ponieważ świetnie wygląda w zestawieniu z elegancką marynarką, grubym, mięsistym swetrem, a nawet zupełnie zwyczajnym T-shirtem.

Choć stare trendy wracają na salony, wcale nie znaczy to, że musimy natychmiast wygrzebywać z dna szafy ubrania noszone dwadzieścia lat temu. Dzisiejsze odsłony kultowych fasonów szyte są często z zupełnie innych tkanin i charakteryzują się odświeżonymi proporcjami. To wszystko sprawia, że zdecydowanie prościej i naturalniej można wpleść je do współczesnych, modnych zestawów.

Spodnie bootcut powracają w wielkim stylu

Spodnie, o których mowa, to fason bootcut, czyli model posiadający lekko rozszerzającą się nogawkę od kolana w dół. Ten konkretny krój święcił największe triumfy na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku, a obecnie znów dumnie gości w jesiennych propozycjach modowych. Rozszerzana u dołu nogawka doskonale wygląda w duecie z botkami, mokasynami czy obuwiem na wyższym obcasie, natomiast jej trafnie dobrana długość pozwala wizualnie wydłużyć i wysmuklić nogi.

Podczas tegorocznej jesieni warto przyjrzeć się z bliska nie tylko tradycyjnym jeansom w fasonie bootcut, ale również wariantom uszytym z tkanin garniturowych lub ciepłego sztruksu. Z powodzeniem można komponować je z obcisłym golfem, krótkim sweterkiem na guziki albo klasyczną marynarką. Jeżeli naszym celem jest optyczne wysmuklenie i wydłużenie figury, strzałem w dziesiątkę będzie połączenie tych spodni z butami na delikatnym obcasie oraz topem czy swetrem, który włożymy do środka.

Fason bootcut to doskonały przykład na to, że niektóre modowe rozwiązania nigdy nie odchodzą do lamusa na zawsze. Po dłuższym czasie nieobecności ten charakterystyczny krój ponownie gości w jesiennych garderobach, co pozwala przypuszczać, że w nadchodzących miesiącach zdominuje ulice i zobaczymy go w niezliczonych stylizacjach.

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