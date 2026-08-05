Wielkie wyprzedaże na markowe ciuchy! nawet minus 70 proc.!

Polowanie na ubrania podczas wyprzedaży online to znacznie więcej niż tylko oszczędność pieniędzy. To także dostęp do nieograniczonego asortymentu, często niedostępnego w lokalnych sklepach stacjonarnych, oraz szansa na znalezienie unikatowych perełek, które wyróżnią Twoją garderobę. Co więcej, kupowanie ubrań z wyprzedaży wpisuje się w trend świadomej konsumpcji i dbałości o środowisko, dając rzeczom drugie życie i ograniczając nadprodukcję. To wygodny i ekologiczny sposób na odświeżenie swojej szafy, bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach.

Już teraz aż do niedzieli do końca dnia trwać będzie wyjątkowa akcja promocyjna LAST CHANCE, w ramach której dziesiątki już przecenionych stylizacji od topowych projektantów i marek designerskich z kolekcji wiosna-lato można kupić z dodatkowym 15% rabatem. Wystarczy przy zamówieniu wpisać kod LAST26.

Promocja obejmuje popularne marki premium takie, jak: Ralph Laurent, Tommy Hilfiger, Hugo Boss czy Marc Cain, a także topowe brandy designerskie, min.: Dolce & Gabbana, Chloé, Valentino, Alexander McQueen, Off-White.

Autor: BREUNINGER/ Materiały prasowe