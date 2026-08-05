Diverse prezentuje kolekcję Pre-Fall 2026 i zaprasza na spacer po Madrycie

Nowa kolekcja dla niej i dla niego została zaprojektowana z myślą o końcówce lata i pierwszych dniach jesieni. To ubrania stworzone do życia w ruchu – swobodne, funkcjonalne i ponadczasowe. Takie, które dotrzymują kroku niezależnie od tego, jak wygląda Twój dzień.

Inspiracje stylem lat 70. i estetyką cowboycore przeplatają się z miejskim casualem. Denim, sztruks i krata spotykają się z paletą odcieni brązu, beżu, zgaszonej czerwieni oraz niebieskiego, tworząc garderobę opartą na elementach, które można swobodnie ze sobą łączyć.

W kolekcji dla niej uwagę zwracają zestawy ze sztruksową koszulą i spódniczką w camelowym odcieniu oraz denimowy komplet z koszulą i spodniami o kroju barrel w złamanej bieli. Nie zabrakło także kopertowej sukienki w bordowym, nakrapianym wzorze oraz T-shirtów z autorskimi nadrukami. Całość idealnie uzupełnią dodatki inspirowane stylem western – kowbojki, torby z frędzlami i retro okulary.

Męska część kolekcji to komfortowy casual w nowoczesnym wydaniu. T-shirty z grafikami, bluzy crewneck i z kapturem, przejściowa kurtka typu bomber oraz denimowy set z koszulą o kroju boxy i jeansami relaxed fit tworzą bazę codziennych stylizacji. To propozycje, w których można czuć się swobodnie i po prostu dobrze wyglądać.

Diverse po raz kolejny pokazuje, że nie potrzeba wielu ubrań, by stworzyć garderobę na różne momenty. Wystarczą przemyślane elementy, które sprawdzają się od rana do wieczora i pozwalają czuć się sobą.

Nowości Diverse są już dostępne w sklepach stacjonarnych, online na diversesystem.com oraz w aplikacji mobilnej Diverse.

Autor: Diverse / Materiały prasowe

Autor: Diverse / Materiały prasowe

Autor: Diverse / Materiały prasowe