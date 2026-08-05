Ta fryzura to hit dla dojrzałych kobiet. Fryzjerzy nie mają wątpliwości: odejmuje lat i robi się ją w kilka minut

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-08-05 10:19

Wybór odpowiedniej fryzury ma ogromne znaczenie dla naszego wizerunku. Dobre cięcie potrafi optycznie wyszczuplić twarz, uwypuklić kości policzkowe i dodać nam świeżości. Kobiety, które przekroczyły 50. rok życia, rozglądają się za nowoczesnymi propozycjami, które nie zmuszają do długiego stania przed lustrem każdego ranka.

Dłonie fryzjera obcinającego długie, rude włosy klientki. O modnych fryzurach dla kobiet przeczytasz na SE.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Właściwie dobrane cięcie pozwala na optyczne modelowanie twarzy i gwarantuje zdecydowanie lżejszy wygląd.
  • Dojrzałe kobiety szukają nowoczesnych, a zarazem łatwych w utrzymaniu fryzur, biorąc pod uwagę to, jak z wiekiem zmienia się struktura ich włosów.
  • Strzyżenie opierające się na średniej długości i delikatnym warstwowaniu jest chętnie wybierane ze względu na podkreślanie naturalnego kształtu włosa.
  • Taka propozycja pozwala na dużą swobodę w układaniu, co czyni ją idealnym i bardzo eleganckim wyjściem dla osób lubiących wygodę.

U starszych osób na znaczeniu zyskuje nie tylko wygląd uczesania, ale też to, czy fryzura jest mało problematyczna w codziennym układaniu. Kondycja włosów ulega zmianom, przez co mogą one robić się cieńsze i oporniejsze na modelowanie. Właśnie dlatego tak świetnie sprawdzają się cięcia bazujące na naturalnych predyspozycjach kosmyków, które zwalniają nas z konieczności długich sesji przed lustrem.

fryzury - wesele
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Fryzura, która odmładza

Precyzyjnie wykonane cieniowanie to świetny sposób, aby włosy zyskały pożądaną objętość i wydawały się lekkie. Kwestia stylizacji również odgrywa tutaj ważną rolę. Nie da się ukryć, że wygodne uczesanie, do którego ogarnięcia wystarczy tylko okrągła szczotka i suszarka, to strzał w dziesiątkę.

To cięcie to hit!

Prawdziwym ulubieńcem w tej kategorii jest long bob, często nazywany po prostu lobem. Mowa o nieco dłuższej wersji tradycyjnego boba, która zazwyczaj opiera się na ramionach. Uczesanie to jest niesamowicie szykowne, a przy tym bardzo uniwersalne. Można je nosić na prosto, lekko pokręcić lub zostawić naturalne fale, a w razie potrzeby bez problemu da się spiąć włosy w kitkę.

Dla kobiet po pięćdziesiątce lob to doskonała opcja, ponieważ nie przytłacza on rysów twarzy, a delikatne podniesienie od nasady sprawia, że włosy wyglądają na gęstsze. Posiadaczki cienkich kosmyków powinny zrezygnować z ostrego cieniowania na rzecz prostych końcówek. Z kolei panie z burzą włosów mogą zaszaleć z warstwami, by ułatwić sobie codzienną stylizację. Uroku doda też z pewnością odpowiednia grzywka, na przykład modne curtain bangs.

Long bob sprawdzi się u wszystkich pań, którym zależy na eleganckim wizerunku bez codziennego, żmudnego stania z lokówką w ręku. To bardzo elastyczna fryzura, świetnie dopasowująca się do kształtu twarzy i indywidualnych upodobań.

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