Ta fryzura to hit dla dojrzałych kobiet. Fryzjerzy nie mają wątpliwości: odejmuje lat i robi się ją w kilka minut

Właściwie dobrane cięcie pozwala na optyczne modelowanie twarzy i gwarantuje zdecydowanie lżejszy wygląd.

i gwarantuje zdecydowanie lżejszy wygląd. Dojrzałe kobiety szukają nowoczesnych, a zarazem łatwych w utrzymaniu fryzur , biorąc pod uwagę to, jak z wiekiem zmienia się struktura ich włosów.

, biorąc pod uwagę to, jak z wiekiem zmienia się struktura ich włosów. Strzyżenie opierające się na średniej długości i delikatnym warstwowaniu jest chętnie wybierane ze względu na podkreślanie naturalnego kształtu włosa.

ze względu na podkreślanie naturalnego kształtu włosa. Taka propozycja pozwala na dużą swobodę w układaniu, co czyni ją idealnym i bardzo eleganckim wyjściem dla osób lubiących wygodę.

U starszych osób na znaczeniu zyskuje nie tylko wygląd uczesania, ale też to, czy fryzura jest mało problematyczna w codziennym układaniu. Kondycja włosów ulega zmianom, przez co mogą one robić się cieńsze i oporniejsze na modelowanie. Właśnie dlatego tak świetnie sprawdzają się cięcia bazujące na naturalnych predyspozycjach kosmyków, które zwalniają nas z konieczności długich sesji przed lustrem.

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Fryzura, która odmładza

Precyzyjnie wykonane cieniowanie to świetny sposób, aby włosy zyskały pożądaną objętość i wydawały się lekkie. Kwestia stylizacji również odgrywa tutaj ważną rolę. Nie da się ukryć, że wygodne uczesanie, do którego ogarnięcia wystarczy tylko okrągła szczotka i suszarka, to strzał w dziesiątkę.

To cięcie to hit!

Prawdziwym ulubieńcem w tej kategorii jest long bob, często nazywany po prostu lobem. Mowa o nieco dłuższej wersji tradycyjnego boba, która zazwyczaj opiera się na ramionach. Uczesanie to jest niesamowicie szykowne, a przy tym bardzo uniwersalne. Można je nosić na prosto, lekko pokręcić lub zostawić naturalne fale, a w razie potrzeby bez problemu da się spiąć włosy w kitkę.

Dla kobiet po pięćdziesiątce lob to doskonała opcja, ponieważ nie przytłacza on rysów twarzy, a delikatne podniesienie od nasady sprawia, że włosy wyglądają na gęstsze. Posiadaczki cienkich kosmyków powinny zrezygnować z ostrego cieniowania na rzecz prostych końcówek. Z kolei panie z burzą włosów mogą zaszaleć z warstwami, by ułatwić sobie codzienną stylizację. Uroku doda też z pewnością odpowiednia grzywka, na przykład modne curtain bangs.

Long bob sprawdzi się u wszystkich pań, którym zależy na eleganckim wizerunku bez codziennego, żmudnego stania z lokówką w ręku. To bardzo elastyczna fryzura, świetnie dopasowująca się do kształtu twarzy i indywidualnych upodobań.

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