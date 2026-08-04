Wakacyjne nowości Isana w Rossmannie. Cztery limitowane kolekcje

Lato kojarzy się z rozgrzaną skórą, soczystymi owocami, morską bryzą i promieniami słońca. To właśnie tymi wakacyjnymi chwilami zainspirowane są nowe limitowane kolekcje Isana. Amor del Sol, Strawberry Matcha, Eternal Glow i Ocean Alchemy przenoszą wakacyjny klimat do codziennej pielęgnacji.

Kolekcja Ocean Alchemy – morska świeżość po opalaniu

Linia stworzona by orzeźwiać, koić i nawilżać po całym dniu spędzonym na słońcu. Produkty do pielęgnacji ciała i włosów po opalaniu. Pomagają odświeżyć i zadbać o skórę i włosy po letnich aktywnościach.

Isana, Żel pod prysznic, po opalaniu, Ocean Alchemy

Żel zapewnia uczucie chłodzenia. Pomaga usunąć resztki kremu przeciwsłonecznego. Ma przyjemny morski, orzeźwiający zapach. Wspiera ochronę skóry przed wysuszeniem.

ISANA Żel po opalaniu Ocean Alchemy After Sun Gel

Żel po opalaniu z pantenolem i aloesem. Zapewnia uczucie chłodzenia. Nawilża skórę po ekspozycji na słońce. Lekka formuła zybko się wchłania. Pozostawia przyjemne uczucie odświeżenia, ukojenia i komfortu.

Isana, Błyszczyk do ust, Ocean Alchemy

Isana Water Lip to lekka formuła o wodnej konsystencji, która subtelnie barwi usta, pozostawiając naturalny, trwały efekt koloru. Błyszczyk jest niewyczuwalny na ustach i pozwala uzyskać delikatne zabarwienie bez ciężkiej warstwy. Pantenol i betaina nawilżają oraz pielęgnują skórę, pomagając chronić ją przed wysuszeniem. Produkt jest odporny na ścieranie i wodę, dzięki czemu kolor dłużej utrzymuje się na ustach.

Isana, Szampon i odżywka do włosów, Ocean Alchemy,

Idealne rozwiązanie do bagażu podręcznego (łącznie 100 ml). Dwupak do pielęgnacji włosów w postaci szamponu i odżywki. Przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów. Zawiera łagodzący pantenol.

Isana, Spray do włosów, Ocean Alchemy

Formuła z ekstraktem z morskich minerałów, wodą kokosową i pantenolem pielęgnuje włosy wystawione na działanie promieni słonecznych oraz pomaga chronić je przed wysuszeniem. Wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i pomaga zabezpieczać włosy przed blaknięciem wywołanym przez słońce, sól i chlor. Sprawia, że włosy stają się widocznie gładsze i bardziej miękkie.

Kolekcja Eternal Glow – promienna skóra każdego dnia

Kolekcja Eternal Glow została stworzona z myślą o skórze pełnej świeżości i promiennego wyglądu. To produkty podtrzymujące opaleniznę jak i brązujące i rozświetlające.

Isana Endless Summer Eternal Glow, Żel do ciała, utrwalający opaleniznę

Żel w naturalny sposób wspiera proces opalania skóry i pomaga szybciej uzyskać opaleniznę. Ma formułę lekkiej galaretki. Zawiera olej kokosowy i ekstrakt z marchwi. Pielęgnuje skórę oraz nadaje jej subtelny, naturalny blask. Przedłuża efekt skóry muśniętej słońcem. Produkt nie zawiera filtra przeciwsłonecznego.

Isana, Endless Summer Eternal Glow Pianka i balsam pod prysznic

Pianka pod prysznic i balsam do ciała Isana Eternal Glow z ekstraktem z wanilii. Praktyczny produkt 2w1. Pianka pod prysznic i balsam do ciała. Delikatnie oczyszcza i otula letnim zapachem. Formuła z ekstraktem z wanilii i masłem shea działa pielęgnująco, pozostawiając skórę jedwabiście gładką jak po zastosowaniu balsamu do ciała.

Isana Endless Summer Eternal Glow Krople brązujące do ciała

Krople brązujące pozwalają uzyskać efekt naturalnie opalonej skóry bez ekspozycji na słońce. Można stosować je samodzielnie lub połączyć z kremem lub balsamem i dopasować intensywność efektu do własnych potrzeb. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła łatwo rozprowadza się na skórze i nie pozostawia tłustej warstwy.

Isana Endless Summer Eternal Glow, Olejek do ciała, brązujący

Olejek brązujący zapewnia natychmiastowy efekt opalenizny bez ekspozycji na słońce oraz nadaje skórze subtelny blask. Formuła wzbogacona olejem migdałowym oraz kokosowym szybko się wchłania i intensywnie nawilża skórę. Olejek wyróżnia się letnim zapachem, który uprzyjemnia codzienną pielęgnację ciała.

Kolekcja Strawberry Matcha – słodka przyjemność

Połączenie soczystej truskawki i matchy to jeden z najmodniejszych trendów tego sezonu. Kolekcja Strawberry Matcha zachwyca owocowym, świeżym zapachem, który poprawia nastrój. To propozycja dla osób, chcą wprowadzić do codziennej pielęgnacji odrobinę letniej lekkości. W kolekcji są także płatki pod oczy i maska w płachcie.

Isana, Peeling do ciała, Strawberry Matcha

Peeling solny do ciała łagodnie złuszcza martwy naskórek za pomocą naturalnych kryształków soli. Pozostawia skórę gładką i miękką. Owocowy aromat truskawki sprawia, że stosowanie produktu staje się przyjemnym rytuałem. Zawiera ekstrakt z zielonej herbaty.

Isana, Balsam do ust, Strawberry Matcha

Pielęgnujący błyszczyk do ust łączy formułę z ekstraktem z liści herbaty matcha z delikatnym, truskawkowym zapachem. Nadaje ustom połysk. Pzostawia delikatny, truskawkowy zapach. Do błyszczyka dołączono brelok z motywem truskawki, który pozwala przypiąć produkt do kosmetyczki, torby lub kluczy i mieć go zawsze pod ręką.

Kolekcja Amor del Sol – zapach egzotycznego lata

Egzotyczno-kwiatowa kompozycja zapachowa inspirowana letnimi podróżami otula skórę i włosy, pozostawiając uczucie świeżości oraz wakacyjnego relaksu. W jej skład wchodzi także peeling do ciała, balsam i perfumowana mgiełka do włosów.

Isana, Amor del Sol, Sztyft przeciw otarciom

Koniec z otarciami podczas wakacyjnych wycieczek. Produkt do stosowania w miejscach narażonych na otarcia, takich jak wewnętrzna strona ud, stopy czy obszary mające kontakt z ubraniem. Tworzy niewidzialną warstwę ochronną na skórze. Pozostawia skórę miękką i gładką. Ma intensywnie kwiatowy zapach, ekonomiczną formułę i jest łatwy w aplikacji. Sztyft został wzbogacony o masło shea i olej kokosowy, które pielęgnują skórę oraz wspierają uczucie miękkości i gładkości.

Isana, Amor del Sol, Mgiełka do ciała

Mgiełka zapachowa do nawilża i pielęgnuje. Otula zmysłowym, egzotyczno-kwiatowym zapachem inspirowanym latem. Dzięki glicerynie pomaga zachować właściwy poziom nawilżenia skóry. Pantenol wykazuje działanie pielęgnacyjne i łagodzące.

Isana, Amor del Sol, Płatki pod oczy, hydrożelowe 30 szt.

Hydrożelowe płatki pod oczy odświeżają okolice oczu i zapewniają skórze intensywne nawilżenie. Dwukolorowa formuła z kwasem hialuronowym, ekstraktem z oskomianu pospolitego oraz ekstraktem z hibiskusa pomaga przywrócić skórze pełen blasku wygląd. Zapewniają uczucie komfortu. Płatki w praktycznym słoiczku. Opakowanie zawiera 30 par płatków. Dla dodatkowego efektu odświeżenia zaleca się przechowywanie produktu w lodówce