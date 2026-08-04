Letni makijaż na większe wyjścia. Jakie kosmetyki wybierac, gdy żar leje się z nieba

Letni makijaż wieczorowy w upalne dni to prawdziwe wyzwanie, ale z odpowiednimi produktami i technikami można osiągnąć trwały i efektowny look, który przetrwa wysoką temperaturę i wilgoć. Kluczem jest stawianie na lekkość i trwałość. Zamiast ciężkich podkładów, wybieraj te o długotrwałej formule lub postaw na lekkie kremy BB/CC z matującym wykończeniem, a nawet ogranicz się do korektora punktowo. Niezbędne będą wodoodporne tusze do rzęs i eyelinery, które nie spłyną pod wpływem potu. Całość koniecznie utrwal mgiełką fiksującą, która nie tylko przedłuży trwałość makijażu, ale też odświeży skórę. Warto również mieć przy sobie bibułki matujące, aby w każdej chwili móc usunąć nadmiar sebum, nie niszcząc makijażu.

Kiedy żar leje się nieb, to pełny makijaż to może skończyć się tragedią. Mocny make-up może sprzyjać wyświecaniu się skóry oraz jej zapychaniu. Jeżeli kochasz i makijaż to latem sięgnij po lekkie formuły, które nie będą obciążały cery. Korektor, puder i coś dla koloru. To całkowicie wystarczy.

Dla jeszcze większej trwałości i komfortu, zacznij od bazy matującej lub przedłużającej trwałość makijażu, aplikując ją w strefie T. Zamiast sypkiego pudru, rozważ puder prasowany transparentny, który łatwiej aplikować w ciągu wieczoru. Aby dodać cerze blasku bez efektu obciążenia, użyj rozświetlacza w kremie lub płynie, delikatnie wklepując go palcami w szczyty kości policzkowych – takie formuły często lepiej stapiają się ze skórą i są bardziej odporne na pot. Jeśli chcesz postawić na wyraziste usta, wybierz matową szminkę o długotrwałej formule, która nie będzie się rozmazywać.

CHARLOTTE TILBURY Hollywood Flawless Filter – Rozświetlająca baza pod makijaż

To rozświetlający filtr w butelce, mający za zadanie dodawać pewności siebie. Produkt jest dostępny w 4 odcieniach, z czego odcień 2 Fair to beżowo-brzoskwiniowy kolor przeznaczony dla jasnej cery. Formuła tuszuje, wygładza i rozświetla cerę. Produkt można stosować na trzy sposoby: samodzielnie, pod podkład, zmieszany z podkładem lub nałożony na podkład.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

ARMANI LUMINOUS SILK

Jest to podkład, którego nie może zabraknąć w zestawie każdego wizażysty, a profesjonaliści i entuzjaści makijażu nieustannie sięgają po niego, aby uzyskać promienne, perfekcyjne wykończenie skóry. Uwielbiany zarówno przez wizażystów, jak i miłośników piękna, podkład LUMINOUS SILK rozprowadza się jak marzenie i doskonale podkreśla naturalne piękno, nie maskując go. Świetliste, naturalne wykończenie i wszechstronność tego podkładu sprawiły, że stał się on niezbędnym elementem każdej kosmetyczki

Autor: Armani/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Gleam & Go - Płynny Rozświetlacz Zapewniający Efekt Drugiej Skóry

Ten płynny rozświetlacz wyposażony jest w praktyczny aplikator w formie gąbki, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia w zaledwie kilku punktach. Jeden, dwa, trzy lub więcej: nakładaj i mnóż kropki, aby wzmocnić blask. Formuła tego płynnego rozświetlacza występuje w 4 odcieniach. Zalety produktu? Gleam & Go można stosować na policzkach, a nawet na oczach.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

YVES SAINT LAURENT Rouge Pur Couture - Satynowa pomadka do ust

Pomadka Rouge Pur Couture przekracza kolejne granice w makijażu ust, zapewniając Ci perfekcyjny kolor, perfekcyjną pielęgnację i ponadczasową elegancję. Rouge Pur Couture to długotrwały kolor oraz pełne krycie. Dzięki zawartości aż 80% bazy pielęgnacyjnej, wzbogaconej ceramidami oraz ekstraktami z tuberozy i opuncji figowej, pomadka YSL zapewnia aż do 16 godzin nawilżenia i doskonale chroni usta. Dodatkowo dzięki nowej formule z czystymi pigmentami gwarantuje intensywny kolor już za jednym pociągnięciem.