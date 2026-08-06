Kiedy siła natury spotyka najnowocześniejszą dermatologię

Jednocześnie eksperci podkreślają, że nawet najbardziej wartościowy składnik aktywny nie zagwarantuje skuteczności kosmetyku. Równie ważna jest technologia, która pozwala zachować jego stabilność oraz skutecznie dostarczyć go do skóry. Właśnie dlatego marka Sesderma od ponad 35 lat rozwija własną technologię liposomową opartą na nanotechnologii. Mikroskopijne nośniki wspierają transport substancji aktywnych do głębszych warstw naskórka, zwiększając ich biodostępność i efektywność działania.

To właśnie z połączenia bioaktywnego oleju Cacay oraz zaawansowanej technologii liposomowej powstała linia SESCACAY, której najnowszym produktem jest SESCACAY Serum.

DLACZEGO NIE KAŻDY OLEJ DZIAŁA TAK SAMO?

Jeszcze kilka lat temu większość konsumentów wybierała kosmetyki kierując się prostym przekazem: „zawiera olej arganowy", „olej jojoba" czy „olej z awokado". Dziś wiadomo, że o potencjale oleju decyduje nie jego nazwa, lecz skład: zawartość antyoksydantów, fitosteroli, tokoferoli oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych. Niektóre oleje przede wszystkim wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej, inne wykazują silne działanie antyoksydacyjne, a jeszcze inne pomagają utrzymać prawidłową kondycję skóry. Dlatego współczesna kosmetologia coraz częściej ocenia oleje nie przez pryzmat ich konsystencji czy pochodzenia, ale ich profilu biologicznie aktywnych składników.

AMAZOŃSKI SKŁADNIK, KTÓRY TRAFIŁ DO DERMATOLOGII

Jednym z najbardziej interesujących surowców ostatnich lat jest olej Cacay, pozyskiwany z nasion drzewa Caryodendron orinocense rosnącego w kolumbijskiej Amazonii. Wyróżnia się wysoką zawartością witaminy E, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz naturalnych związków wspierających procesy odnowy skóry.

Coraz więcej badań wskazuje, że właśnie takie połączenie składników może wspierać odbudowę bariery hydrolipidowej, poprawiać elastyczność skóry oraz pomagać ograniczać skutki stresu oksydacyjnego – jednego z mechanizmów odpowiedzialnych za starzenie się skóry.

To właśnie dlatego olej Cacay coraz częściej wykorzystywany jest w dermokosmetykach nowej generacji, w których naturalne składniki łączy się z zaawansowanymi technologiami zwiększającymi ich skuteczność.

GDY NATURA ŁĄCZY SIĘ Z DERMATOLOGIĄ

Nowe SESCACAY Serum wykorzystuje potencjał oleju Cacay, uzupełniając go o składniki aktywne stosowane we współczesnej dermatologii.

Formuła zawiera:

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR) – retinoid nowej generacji, który działa bez konieczności wieloetapowych przemian w skórze, zachowując wysoką tolerancję,

EGF (Epidermal Growth Factor) wspierający procesy regeneracyjne,

peptyd przeciwstarzeniowy, poprawiający jędrność skóry,

krzem organiczny, wspomagający utrzymanie prawidłowej struktury skóry.

Całość została zamknięta w technologii liposomowej Sesderma opartej na nanotechnologii, która wspiera stabilność składników aktywnych oraz ich efektywne przenikanie w głąb skóry. „Innowacja w kosmetologii nie polega wyłącznie na odkrywaniu nowych składników aktywnych. Równie ważne jest opracowanie technologii, które pozwalają wykorzystać ich pełny potencjał. Dlatego od ponad 35 lat rozwijamy nanotechnologię liposomową, dzięki której substancje aktywne mogą skuteczniej przenikać do skóry i działać tam, gdzie są najbardziej potrzebne. W linii SESCACAY połączyliśmy potencjał bioaktywnego oleju Cacay z nowoczesnymi składnikami aktywnymi wspierającymi regenerację i odbudowę skóry. To połączenie natury i nauki, które od lat stanowi fundament filozofii Sesderma.” - dr Gabriel Serrano Dermatolog i założyciel marek Sesderma, Mediderma oraz Dr. Serrano

SESCACAY Serum jest najnowszym elementem linii regeneracyjnej SESCACAY, obejmującej również krem do twarzy, krem pod oczy, biointensywny olejek oraz krem do ciała. Poszczególne dermokosmetyki zostały opracowane tak, aby wzajemnie uzupełniać swoje działanie i odpowiadać na potrzeby skóry - szczególnie wrażliwej, wymagającej regeneracji, odżywienia i poprawy jędrności.