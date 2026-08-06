Wyjątkowe promocje w Action. Ceny startują od 2,49 zł, a hitowe produkty błyskawicznie znikają z półek

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-08-06 14:57

Najnowsza Promocja Tygodnia w sieci Action właśnie się rozpoczęła, oferując setki produktów w mocno obniżonych cenach. Najtańsze propozycje można kupić już od 2,49 zł, co zwiastuje ich szybkie wyprzedanie. Zniżki obejmują rozmaite artykuły do domu, a także sezonowe nowości, lecz oferta ważna jest tylko do wyczerpania zapasów.

Wejście do sklepu Action z dużym logo sieci. O hitowych promocjach i produktach od 2,49 złotych przeczytasz na SE.
Autor: Kamil Kulawik_Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0_commons.wikimedia.org/ CC0 4.0
  • W sklepach Action ruszyła kolejna edycja promocji tygodnia, gwarantując znaczne rabaty na asortyment z różnych działów, w tym akcesoria domowe, szkolne i elektronikę.
  • Tym razem zniżki są wyjątkowo kuszące, dlatego warto się pospieszyć, aby nie przegapić najciekawszych produktów, które w ekspresowym tempie znikają z regałów.
  • Obecna wyprzedaż to idealny moment na zrobienie zapasów, zakup wyprawki szkolnej czy wyposażenie się w przydatne na co dzień drobiazgi.
  • Ze względu na duże zainteresowanie, rekomenduje się szybkie odwiedziny w sklepach, by zdobyć pożądane towary przed zakończeniem akcji.

Osoby polujące na przeceny powinny zapoznać się z najnowszą gazetką promocyjną dyskontu. Wśród setek obniżek można wyłapać wyposażenie do łazienki, gadżety kuchenne, organizery, a także kosmetyki, sprzęt elektroniczny czy artykuły biurowe. Znajdzie się też coś dla łasuchów i najmłodszych, co pozwala zrobić kompleksowe zakupy za naprawdę małe kwoty.

Przegląd najlepszych okazji z gazetki Action

Aktualna oferta zachwyca kwotami, które mogą zaskoczyć nawet stałych bywalców sklepów. Wśród najciekawszych perełek, na które warto zwrócić uwagę, znalazły się między innymi:

  • figurki ceramiczne w jesiennym klimacie – za jedyne 2,49 zł,
  • zestawy gumek z temperówką – w cenie 2,45 zł,
  • długopisy – dostępne już od 2,97 zł,
  • temperówki – za 2,99 zł,
  • kalendarze i organizery – od 3,99 zł,
  • balsamy ochronne do ust – 3,49 zł,
  • bidony i butelki – w kwocie 3,99 zł,
  • przewody USB typu C – 4,99 zł,
  • kuchenne ręczniki papierowe – 4,99 zł,
  • preparaty do sprzątania – startujące od 5,99 zł,
  • słodkie żelki Trolli – za 6,49 zł,
  • kubki i dekoracje wnętrz – w cenach zaczynających się od kliku złotych,
  • zapachowe świece – 12,95 zł,
  • słuchawki bezprzewodowe marki Fresh 'n Rebel – wycenione na 42,98 zł,
  • patelnie wykonane ze stali nierdzewnej – za 89,95 zł.

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Co warto kupić w Action?

Szeroki asortyment w obniżonych cenach sprawia, że klienci mogą z łatwością dopasować zakupy do swoich bieżących potrzeb. Rodzice kompletujący przybory dla uczniów mają do dyspozycji notesy, kolorowe piórniki, markery oraz planery lekcji. Z kolei fani domowych porządków znajdą tu liczne pudełka do przechowywania, estetyczne kosze oraz bogaty wybór domowej chemii i akcesoriów łazienkowych.

W promocyjnym koszyku nie mogło zabraknąć produktów pielęgnacyjnych, kosmetycznych i tekstylnych. Klienci znajdą również artykuły elektroniczne i różnorodne akcenty dekoracyjne, które wprowadzą do domu odrobinę jesiennego nastroju w końcówce lata.

Tradycyjnie, limitowana czasowo oferta sieci Action obowiązuje jedynie do wyczerpania dostępnych zapasów lub najpóźniej do 11 sierpnia. Mając na uwadze ogromną popularność najkorzystniejszych ofert, dobrze jest zaplanować wizytę w markecie na początku obowiązywania gazetki promocyjnej.

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