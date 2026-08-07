Zapach, który może odmienić symbol męskiego luksusu. Wyrazisty i pełen głębi

Wieczór 6 sierpnia 2026 roku był prawdziwą gratką dla miłośników luksusu i wyrafinowanego stylu. Organizatorzy zaplanowali immersyjne doświadczenie, które pozwoliło gościom w pełni zanurzyć się w świat Club De Nuit Intense Overdose. Goście mieli okazję nie tylko jako pierwsi poznać nowy zapach, ale także celebrować ten wyjątkowy moment w towarzystwie czołowych postaci polskiego show-biznesu i kultury. Wśród gości wieczoru znaleźli się m.in.: Kasia Warnke, Joanna Horodyńska, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Gojdź, Kuba Szmajkowski, Leon Myszkowski, Magdalena Antosiewicz, Tomasz Ciachorowski, Daniel Borzewski, Grzegorz Collins, Olek Sikora, Maks Behr oraz Tomasz Strojny. Ich obecność świadczyła o randze premiery i rosnącej popularności marki Armaf w Polsce.

Club De Nuit Intense Overdose: zapach nieskończonej intensywności

Sercem wieczoru był oczywiście sam zapach – Club De Nuit Intense Overdose Armaf. Ta nowa kompozycja była obietnicą głębi, intensywności i niezapomnianych wrażeń olfaktorycznych. "Overdose" w nazwie nie było przypadkowe – był to zapach, który miał przekraczać granice, oferując bogactwo nut i niezwykłą trwałość.

Można było spodziewać się, że Club De Nuit Intense Overdose to śmiała interpretacja klasycznej elegancji, wzbogacona o nowoczesne, zmysłowe akordy. Kompozycja nawiązywała do luksusowego dziedzictwa marki, a jednocześnie zaskakiwała odważnymi połączeniami, tworząc aurę tajemniczości i pewności siebie. Był to zapach dla tych, którzy nie bali się wyróżniać, cenili sobie wyrafinowanie i poszukiwali perfum o nieprzeciętnej projekcji i trwałości. Była to esencja luksusu zamknięta w flakonie, stworzona, by pozostawić niezatarte wrażenie.

Premiera Club De Nuit Intense Overdose Armaf była nie tylko wprowadzeniem nowego produktu na rynek, ale także manifestacją siły i innowacyjności marki.

Autor: Premiera Perfum, Sierpień 2026, Armaf - Premiera Perfum Club De Nuit Intense Overdose (vault Night), Armaf/ AKPA

Autor: Premiera Perfum, Sierpień 2026, Armaf - Premiera Perfum Club De Nuit Intense Overdose (vault Night), Armaf/ AKPA

Autor: Premiera Perfum, Sierpień 2026, Armaf - Premiera Perfum Club De Nuit Intense Overdose (vault Night), Armaf, Magdalena Antosiewicz/ AKPA

Autor: Premiera Perfum, Sierpień 2026, Armaf - Premiera Perfum Club De Nuit Intense Overdose (vault Night), Armaf, Joanna Horodyńska/ AKPA

Autor: Premiera Perfum, Sierpień 2026, Armaf - Premiera Perfum Club De Nuit Intense Overdose (vault Night), Armaf/ AKPA