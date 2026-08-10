Skrzypiąca skóra to nie oznaka czystości. Obalamy popularny mit pielęgnacyjny

„SKRZYPIĄCA” CZYSTOŚĆ TO MIT

Bariera ochronna skóry to jeden z najgorętszych tematów współczesnego skincare i nie bez powodu. To od jej kondycji w dużej mierze zależy poziom nawilżenia, komfort skóry oraz to, jak reaguje na stosowane kosmetyki. Kiedy jest osłabiona, częściej staje się sucha, napięta i reaktywna. Skóra traci swój naturalny blask, a nawet najlepiej wykonany makijaż nie będzie wyglądał tak dobrze, jak powinien. Świadoma pielęgnacja nie zaczyna się więc od kolejnego serum czy kremu, ale od odpowiednio dobranego oczyszczania. Tymczasem uczucie "skrzypiącej" skóry po myciu, które wiele osób nadal uznaje za cel może być sygnałem, że poszliśmy o krok za daleko. Skuteczne oczyszczanie nie kończy się dyskomfortem. Powinno usuwać to, czego skóra nie potrzebuje: makijaż, SPF, sebum i codzienne zanieczyszczenia, ale nie kosztem jej naturalnej ochrony.

NOWOŚĆ: PŁYNY MICELARNE CERAVE

Dwuetapowe oczyszczanie zaczyna się od pierwszego kroku. I właśnie tutaj pojawiają się nowe płyny micelarne CeraVe. Usuwają makijaż, SPF i codzienne zanieczyszczenia bez konieczności intensywnego pocierania, jednocześnie wspierając barierę ochronną skóry już od pierwszego użycia. Nawilżający Płyn Micelarny CeraVe dla skóry normalnej, suchej zawiera 3 kluczowe ceramidy oraz kwas hialuronowy. Dokładnie oczyszcza, wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry i zapewnia nawilżenie nawet do 24 godzin.

Oczyszczający Płyn Micelarny CeraVe dla skóry mieszanej i tłustej zawiera 3 kluczowe ceramidy oraz kwas PHA. Skutecznie oczyszcza, pomaga zmniejszyć widoczność porów i wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry.

Oba produkty są odpowiednie do twarzy, ust i oczu, nie wysuszają, zostały przetestowane okulistycznie i sprawdzą się również przy skórze wrażliwej.

PIERWSZY KROK DO SKUTECZNEGO OCZYSZCZANIA

Nowe płyny micelarne od CeraVe świetnie sprawdzą się w duecie z produktami myjącymy dopasowanym do jej potrzeb, np. Nawilżającą Emulsją do Mycia, Żelem Oczyszczającym czy Żelem Myjącym Przeciw Niedoskonałościom.

Pamiętaj! Dobrze oczyszczona skóra nie powinna wołać o pomoc. Powinna być po prostu czysta, komfortowa i gotowa na kolejne kroki pielęgnacji.