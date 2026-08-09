Na punkcie tej maseczki oszaleli wszyscy! Jeszcze przez dwa dni kupisz ją w promocji Rossmanna. Skóra niczym z porcelanowej lalki za niewiele ponad 10 zł

Odkryj viralowy hit, maseczkę Kimoco Glass Skin, która podbiła serca Polek, zapewniając efekt idealnie promiennej cery.

Ta innowacyjna hydrożelowa formuła z kwasem hialuronowym i kolagenem intensywnie nawilża oraz rozświetla, zmieniając kolor podczas aplikacji, co świadczy o jej działaniu.

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Wielkie promocje Rossmanna jeszcze tylko do 12 sierpnia. Viralowa maseczka za niewiele ponad 10 zł

Świat beauty pokochał glass skin. To pielęgnacyjny trend opierający się na świetlistej, pełnej naturalnego blasku skórze. To nie sztuczny glow, a zdrowa skóra. Jednym z kosmetyków, które pomagają osiągnąć ten efekt są maseczki do twarzy. To zamknięte w płachcie składniki odżywcze w wyższym stężeniu, które aplikowane są bezpośrednio na skórę. Dzięki okluzji, w postaci maseczki składniki aktywne nie wyparowują i całkowicie dostarczane są wgłąb cery.

Jednym z największych hitów pielęgnacyjnych ostatnich miesięcy jest marką Kimoco. To polska firma, której technologia inspirowana jest światem koreańskiej pielęgnacji. Produkty Kimoco odżywiają, regenerują oraz wspomagają naturalne procesy odnowy skóry. Ich filozofia opiera się na skutecznym łączeniu kosmetyków i maksymalnej pielęgnacji. - Kimoco zachowuje to, co w K-beauty najcenniejsze – skuteczność, dbałość o potrzeby skóry i przyjemność płynącą z pielęgnacji – jednocześnie przekładając je na rozwiązania, które są prostsze i bardziej intuicyjne w stosowaniu - tak pisze marka sama o sobie.

Jednym z najbardziej viralowych produktów marki Kimoco jest hydrożelowa, rozświetlająco-nawilżająca Glass Skin maska w płachcie. To produkt, który podbił serca Polek i szturmem zdobył media społecznościowe, o czym świadczą pozytywne komentarze w całym internecie. - Kosmetyk nadaje glow w zaledwie 15 minut. Skóra jest rozświetlona I nawilżona jednocześnie. Dodatkowo ten słodki zapach na jakiś czas pozostaje na skórze. Powiem jedno, polubiłam recenzowany produkt. Daje widoczny efekt po jednym użyciu - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na portalu wizaz.pl.

Kimoco Glass Skin to prawdziwy hit, który dzięki zawartości kwasu hialuronowego i kolagenu potrafi zdziałać cuda! Zapewnia intensywne nawilżenie, dogłębne odżywienie i spektakularne rozświetlenie, dając ten upragniony efekt "glass skin" – czyli cerę gładką, promienną i niemal idealną jak szkło.

Co ją wyróżnia? Ta innowacyjna maska hydrożelowa składa się z dwóch części, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do każdej twarzy. A to jeszcze nie wszystko! Kiedy ją założysz, zauważysz fascynującą zmianę: jej mlecznoróżowy kolor stopniowo przechodzi w przezroczysty. To znak, że wszystkie dobroczynne składniki aktywne są właśnie uwalniane i wnikają w Twoją skórę! Co więcej, jej wyjątkowa formuła pozwala na długie stosowanie – możesz ją trzymać na twarzy przez kilka godzin, a nawet zostawić na całą noc, by obudzić się z cerą jak nowa!

I teraz najlepsza wiadomość! Tę rewelacyjną maskę znajdziecie w super promocji w Rossmannie! Tylko do 12 sierpnia możecie ją zgarnąć za jedyne 10,99 zł.

Autor: Kimoco/ Materiały prasowe

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