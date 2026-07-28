Zakupy w Rossmannie będą jeszcze prostsze. Ogromna zmiana w aplikacji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-28 10:28

Miliony użytkowników aplikacji Rossmann PL mogą już korzystać z nowej funkcjonalności - „Znajdź produkt w drogerii”. Ułatwia ona nawigację po drogerii podczas zakupów stacjonarnych niczym najlepszy GPS.

Rossmann
Autor: DMCGN_Creative Commons Attribution 4.0_commons.wikimedia.org/ CC0 4.0

Aplikacja Rossmann PL przede wszystkim pozwala na szybkie i wygodne zakupy online, a oprócz wglądu w ofertę Rossmanna stanowi niewyczerpywalne źródło inspiracji i informacji. Jest bezustannie rozwijana i uzupełniana o nowe funkcje – także takie, które ułatwiają zakupy w drogerii stacjonarnej.

Nowa funkcjonalność prowadzi nas prosto do półki i miejsca, gdzie znajduje się wybrany produkt. Nawigację uruchamia się bezpośrednio z karty produktu, w której możemy sprawdzić szczegółowe informacje i dostępność artykułu. Dla większej intuicyjności rozwiązania, zadbano o przejrzystość wizualizacji układu drogerii i czytelny punkt odniesienia na początku „podróży do produktu”.

Jak skorzystać z Nawigacji 2.0 Rossmanna?

  1.  wyszukaj produkt w aplikacji,
  2. przejdź do jego karty,
  3.  wybierz opcję „Znajdź produkt w drogerii”,
  4.  uruchom nawigację,
  5.  kieruj się wskazówkami aplikacji prosto do półki z poszukiwanym produktem.

Nawigacja 2.0 w aplikacji Rossmann PL to niewątpliwe ułatwienie, oszczędność czasu i większy komfort zakupów - szczególnie w większych lokalizacjach lub podczas wizyty w drogerii, której wcześniej nie odwiedzaliśmy.

Rossmann
Autor: Rossmann/ Materiały prasowe
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