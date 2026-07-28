Zakupy w Rossmannie będą jeszcze prostsze. Ogromna zmiana w aplikacji

Aplikacja Rossmann PL przede wszystkim pozwala na szybkie i wygodne zakupy online, a oprócz wglądu w ofertę Rossmanna stanowi niewyczerpywalne źródło inspiracji i informacji. Jest bezustannie rozwijana i uzupełniana o nowe funkcje – także takie, które ułatwiają zakupy w drogerii stacjonarnej.

Nowa funkcjonalność prowadzi nas prosto do półki i miejsca, gdzie znajduje się wybrany produkt. Nawigację uruchamia się bezpośrednio z karty produktu, w której możemy sprawdzić szczegółowe informacje i dostępność artykułu. Dla większej intuicyjności rozwiązania, zadbano o przejrzystość wizualizacji układu drogerii i czytelny punkt odniesienia na początku „podróży do produktu”.

Jak skorzystać z Nawigacji 2.0 Rossmanna?

wyszukaj produkt w aplikacji, przejdź do jego karty, wybierz opcję „Znajdź produkt w drogerii”, uruchom nawigację, kieruj się wskazówkami aplikacji prosto do półki z poszukiwanym produktem.

Nawigacja 2.0 w aplikacji Rossmann PL to niewątpliwe ułatwienie, oszczędność czasu i większy komfort zakupów - szczególnie w większych lokalizacjach lub podczas wizyty w drogerii, której wcześniej nie odwiedzaliśmy.