Letnia pielęgnacja ciała inspirowana naturą

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-28 10:18

Do kultowej linii do pielęgnacji ciała, inspirowanej przyrodą z różnych zakątków świata - Bain de Nature - dołączył nowy wariant zapachowy. Świeży, owocowy zapach Liczi łączy soczyste nuty liczi i pomarańczy z kwiatowym sercem róży i lotosu, osadzonym na subtelnej, piżmowej bazie. Daje ukojenie, a jednocześnie energię na kolejny letni dzień, pozwalając poczuć bliskość natury.

Dojrzałe owoce liczi z zielonymi liśćmi. O nowej linii kosmetyków Yves Rocher przeczytasz na SE.
Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe

Od ponad 65 lat Laboratoria Yves Rocher czerpią z niezwykłego potencjału świata roślin, tworząc skuteczne formuły oparte na składnikach pochodzenia naturalnego. Każda roślina jest dokładnie obserwowana, analizowana i testowana, aby możliwie dokładnie zrozumieć jej działanie i wydobyć z niej to, co najlepsze dla skóry - z najwyższym poszanowaniem bioróżnorodności i naturalnych cykli przyrody. Podobnie było z liczi; owocem, którego ekstrakt ma silne właściwości nawilżające, działa przeciwzapalnie, koi wrażliwą skórę, a dzięki antyoksydantom chroni komórki przed fotostarzeniem.

Rytuał pielęgnacyjny Bain de Nature - Liczi obejmuje 4 produkty do kąpieli i pielęgnacji ciała o zmysłowych konsystencjach oraz formułach zawierających co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego, wzbogaconych ekstraktem z liczi.

Kosmetyki Bain de Nature z serii Liczi:

  •  Żel pod prysznic i do kąpieli  - delikatnie oczyszcza skórę, jednocześnie dbając o jej naturalne nawilżenie. Formuła zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Delikatna baza myjąca o neutralnym dla skóry pH nie zawiera siarczanów i jest w 100% pochodzenia roślinnego. Jego kremowa, otulająca piana delikatnie perfumuje skórę, pozostawiając na niej subtelny zapach.
  •  Mleczko do ciała Liczi  - zmiękcza, wygładza i nawilża skórę przez cały dzień, pozostawiając na niej delikatny, subtelny zapach. Jego lekka konsystencja szybko się wchłania, nie klei się i nie pozostawia tłustej warstwy. Nowa formuła zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego i nie zawiera silikonów. Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania – należy wmasować go w czystą i suchą skórę, aby przedłużyć efekt nawilżenia.
  •  Krem do rąk Liczi - zapewnia skórze dłoni nawilżenie o każdej porze dnia, pozostawiając na niej delikatny, subtelny zapach. Formuła kremu zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego i nie zawiera silikonów. Krem przeznaczony jest do codziennego stosowania.
  •  Żel do mycia do rąk Liczi  - delikatnie oczyszcza dłonie, jednocześnie zachowując ich naturalne nawilżenie. Formuła zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Delikatna baza myjąca o neutralnym dla skóry pH jest w 100% pochodzenia roślinnego i nie zawiera siarczanów. Kremowa, otulająca piana delikatnie perfumuje dłonie, pozostawiając na nich subtelny zapach.
Yves Rocher
Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe
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