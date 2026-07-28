Letnia pielęgnacja ciała inspirowana naturą

Od ponad 65 lat Laboratoria Yves Rocher czerpią z niezwykłego potencjału świata roślin, tworząc skuteczne formuły oparte na składnikach pochodzenia naturalnego. Każda roślina jest dokładnie obserwowana, analizowana i testowana, aby możliwie dokładnie zrozumieć jej działanie i wydobyć z niej to, co najlepsze dla skóry - z najwyższym poszanowaniem bioróżnorodności i naturalnych cykli przyrody. Podobnie było z liczi; owocem, którego ekstrakt ma silne właściwości nawilżające, działa przeciwzapalnie, koi wrażliwą skórę, a dzięki antyoksydantom chroni komórki przed fotostarzeniem.

Rytuał pielęgnacyjny Bain de Nature - Liczi obejmuje 4 produkty do kąpieli i pielęgnacji ciała o zmysłowych konsystencjach oraz formułach zawierających co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego, wzbogaconych ekstraktem z liczi.

Kosmetyki Bain de Nature z serii Liczi:

Żel pod prysznic i do kąpieli - delikatnie oczyszcza skórę, jednocześnie dbając o jej naturalne nawilżenie. Formuła zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Delikatna baza myjąca o neutralnym dla skóry pH nie zawiera siarczanów i jest w 100% pochodzenia roślinnego. Jego kremowa, otulająca piana delikatnie perfumuje skórę, pozostawiając na niej subtelny zapach.

Mleczko do ciała Liczi - zmiękcza, wygładza i nawilża skórę przez cały dzień, pozostawiając na niej delikatny, subtelny zapach. Jego lekka konsystencja szybko się wchłania, nie klei się i nie pozostawia tłustej warstwy. Nowa formuła zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego i nie zawiera silikonów. Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania – należy wmasować go w czystą i suchą skórę, aby przedłużyć efekt nawilżenia.

Krem do rąk Liczi - zapewnia skórze dłoni nawilżenie o każdej porze dnia, pozostawiając na niej delikatny, subtelny zapach. Formuła kremu zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego i nie zawiera silikonów. Krem przeznaczony jest do codziennego stosowania.

Żel do mycia do rąk Liczi - delikatnie oczyszcza dłonie, jednocześnie zachowując ich naturalne nawilżenie. Formuła zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Delikatna baza myjąca o neutralnym dla skóry pH jest w 100% pochodzenia roślinnego i nie zawiera siarczanów. Kremowa, otulająca piana delikatnie perfumuje dłonie, pozostawiając na nich subtelny zapach.