Zapomnij o jaskrawych kolorach. Ten manicure to hit lata 2026

Nowy trend w świecie kosmetyki podbija salony, a stylizacja wzorowana na odcieniach kawy z mlekiem zyskuje ogromne grono zwolenniczek.

Ten manicure to świetna propozycja dla fanek minimalizmu, także na paznokciach.

Sprawdź, jak zrobić ten modny letni manicure.

Stylizacja typu coconut latte nails idealnie odzwierciedla obecną modę na oszczędny w formie manicure. Klienci salonów kosmetycznych rezygnują z krzykliwych barw i skomplikowanych wzorów, wybierając ciepłe odcienie nude, kremowe beże oraz delikatną biel. Taka kompozycja przypomina klasyczną kawę rozjaśnioną napojem kokosowym, co gwarantuje bardzo świeży i łagodny efekt wizualny na dłoniach.

Coconut latte nails – jak wygląda ten naturalny manicure na lato?

Podstawą tego modnego rozwiązania jest osiągnięcie delikatnego, półprzezroczystego pokrycia. Dzięki zastosowaniu cienkich warstw baz i lakierów w tonacjach cielistych, naturalna płytka pozostaje widoczna, co zapewnia wyjątkowo zdrowy i elegancki wygląd paznokci. Zamiast budować grube i kryjące warstwy, stawia się na lekkość oraz maksymalną subtelność.

Końcowy rezultat można łatwo modyfikować, decydując się na mocno błyszczące wykończenie potęgujące wrażenie czystości. Dużym zainteresowaniem cieszy się także zastosowanie perłowej poświaty dającej efekt gładkiej tafli, która doskonale odbija promienie słoneczne i dodaje całej stylizacji luksusowego charakteru.

Jak krok po kroku wykonać modne paznokcie coconut latte nails?

Stworzenie takiej kompozycji nie sprawia wielu trudności, ale wymaga precyzyjnego przygotowania dłoni. Najlepszą bazę stanowią krótkie lub średnie paznokcie o kształcie migdała, miękkiego kwadratu czy klasycznego owalu. Po odsunięciu skórek i delikatnym zmatowieniu płytki, nakłada się zaledwie jedną lub dwie warstwy transparentnego lakieru w odcieniu jasnego karmelu bądź mlecznej bieli. Utrzymanie odpowiedniej przezroczystości koloru to najważniejszy element całego procesu.

Zwieńczeniem pracy jest nałożenie wysokiej jakości topu nabłyszczającego. Taki zabieg utrwala manicure, zabezpiecza lakier przed uszkodzeniami i gwarantuje utrzymanie świeżego wyglądu przez wiele tygodni.

Dla kogo stylizacja coconut latte nails to najlepszy wybór na wakacje?

Ogromnym atutem opisywanego trendu pozostaje jego absolutna uniwersalność w dopasowaniu do urody. Posiadaczki bardzo jasnej skóry zyskują dzięki niemu podkreślenie delikatności dłoni, a w przypadku karnacji oliwkowej jasne odcienie wspaniale kontrastują z letnią opalenizną.

Ze względu na swój nienachalny charakter ten rodzaj manicure sprawdza się zarówno u nastolatek, jak i starszych kobiet. Czysta forma pasuje do codziennych obowiązków w pracy, ale równie dobrze prezentuje się podczas eleganckich wesel, rodzinnych zjazdów i wieczornych przyjęć w sezonie urlopowym.

Stonowana paleta barw eliminuje ponadto wszelkie problemy z doborem odpowiedniej garderoby. Mleczne paznokcie harmonijnie komponują się z lekkimi sukienkami z lnu, swobodnymi strojami plażowymi, a także z formalnymi garniturami przeznaczonymi na specjalne okazje.

Minimalizm wygrywa z przepychem. Dlaczego coconut latte nails rządzą w 2026 roku?

Sukces tak stonowanej stylizacji wynika z szerszych zmian w podejściu do kobiecego wizerunku, ponieważ wyraźnie widać odwrót od bardzo krzykliwych zdobień. Nowoczesne podejście promuje dyskretną elegancję, gdzie kluczową rolę odgrywa ponadczasowość i maksymalnie naturalny wygląd dłoni.

Wybór jasnych lakierów ma także wymiar czysto praktyczny dla wielu klientek salonów urody. Ewentualny odrost pojawiający się po kilku tygodniach nie rzuca się w oczy tak mocno jak przy ciemnych barwach, co czyni tę metodę idealną na dłuższe wyjazdy wakacyjne, eliminując potrzebę ciągłych poprawek u kosmetyczki.

Zastosowanie odcieni inspirowanych mleczną kawą z kokosem stanowi świetną propozycję dla osób poszukujących niezawodnego i stylowego rozwiązania na lato. Dłonie zyskują zadbany, czysty wygląd, a cała stylizacja wpisuje się w klimat każdej możliwej aktywności w czasie wolnym.

Naklejki hybrydowe na paznokcie - test redaktorek

11