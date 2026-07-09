Paznokcie idealne na wakacje nad morzem. Poznaj najgorętszy trend na lato

Wakacyjny wyjazd to świetna szansa na odświeżenie wizerunku, a dobrze dobrany manicure idealnie uzupełni letnie kreacje.

W obecnym sezonie króluje zupełnie nowy trend, dla którego inspiracją stały się naturalne skarby znajdowane na plaży.

Poznaj wyjątkowy efekt przypominający zmatowione morskie szkło i sprawdź, jak go uzyskać, by twoje dłonie prezentowały się zjawiskowo na urlopowych fotografiach.

Zainteresowanie paznokciami nawiązującymi do morskich klimatów utrzymuje się od wielu sezonów. Kolory takie jak turkus, błękit, głęboki granat oraz morska zieleń natychmiast kojarzą się z błękitnym niebem i falami. Te barwy idealnie oddają wakacyjną atmosferę i świetnie komponują się z różnorodnymi kreacjami, zarówno tymi jaskrawymi, jak i bardziej stonowanymi. Równie chętnie wybierane są delikatne motywy plażowe, w tym subtelne fale, małe muszelki, perłowe blaski i złote detale. W letnich miesiącach stawia się na lekkie, orzeźwiające stylizacje, które zachowują elegancję, unikając przy tym nadmiaru. W te wakacje niepodzielnie rządzić będą "sea glass nails". Zobacz, jak uzyskać ten niesamowity efekt na własnych dłoniach.

"Sea glass nails" to hit w stylizacji paznokci. Doskonale sprawdzi się na wakacje nad morzem

Bezapelacyjnym hitem tego sezonu są "sea glass nails", czyli stylizacja do złudzenia przypominająca oszlifowane przez morskie fale drobiny szkła. Ten zjawiskowy manicure robi furorę w salonach kosmetycznych i mediach społecznościowych, wyrastając na jeden z głównych trendów lata. Bezpośrednią inspiracją jest tzw. szkło morskie – szklane odłamki, które w wyniku długotrwałego działania wody i piasku nabierają charakterystycznego, mleczno-matowego wyglądu z subtelnym połyskiem. Stylistki odwzorowują ten stan na płytce, sięgając po pastelowe tony mięty, błękitu, lawendy, turkusu oraz mlecznej bieli, wykańczając całość specjalnymi preparatami nadającymi satynowy sznyt.

Stylizacja typu "sea glass nails" fenomenalnie oddaje letnią aurę. Wyśmienicie prezentuje się w towarzystwie lnianych tkanin, zwiewnych ubrań oraz lekko opalonej skóry. Dodatkowym atutem tego manicure jest jego niesamowita uniwersalność – będzie strzałem w dziesiątkę nie tylko na nadmorskim deptaku, ale też podczas plenerowych wesel i letnich bankietów.

Choć królują barwy chłodne, przywodzące na myśl plażę i wodę, nie ma przeszkód, by wzbogacić je o subtelne zdobienia lub delikatne, perłowe akcenty.

Jeśli właśnie pakujesz walizki i zastanawiasz się nad wyborem stylizacji dłoni, "sea glass nails" okażą się fantastycznym rozwiązaniem. To niezwykle świeży, modny i ponadczasowy wybór, który w stu procentach wpisuje się w letni nastrój. Wyjątkowe, satynowe wykończenie i stonowana kolorystyka sprawiają, że paznokcie te przykuwają wzrok, zachowując przy tym pełną subtelność i elegancję.

Manicure hybrydowy. Czy jest bezpieczny?

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