Wraca kultowa seria kosmetyków. Polki pokochaly ten blask

W 2025 roku marka NUXE na nowo zdefiniowała swoje kultowe olejki Huile Prodigieuse® oraz Huile Prodigieuse® Or, prezentując je w nowej odsłonie Roll-On. To znacznie więcej niż nowy sposób aplikacji. Inspirowana trendem promiennego blasku, ta zmysłowa i niezwykle przyjemna w użyciu interpretacja kultowej formuły szybko podbiła serca konsumentów. Efekt? Charakterystyczna butelka Roll-On awansowała na drugie miejsce pod względem sprzedaży, ustępując jedynie niekwestionowanemu bestsellerowi marki - Huile Prodigieuse® 100 ml.

Rok później kolekcja NUXE stworzona z myślą o skórze pełnej blasku powiększa się o dwie nowe propozycje: Huile Prodigieuse® Florale Roll-On oraz Huile Prodigieuse® Or Florale Roll-

EWOLUCJA IKONY

W 1991 roku na półkach francuskich aptek pojawił się pierwszy wielofunkcyjny olejek pielęgnacyjny. Dziś, 35 lat później, Huile Prodigieuse® marki NUXE to prawdziwa ikona piękna i światowy bestseller: co 6 sekund na świecie sprzedaje się jedna butelka tego kultowego produktu (1), a sam olejek zajmuje pozycję lidera na rynku europejskim (2).

To właśnie ten pionierski produkt zapoczątkował trend promiennej, rozświetlonej skóry już w 1998 roku. Od tamtej pory nieustannie ewoluuje, pozostając wierny temu, co stanowi o jego wyjątkowości. Jego niepowtarzalna formuła, oparta na 7 cennych olejkach roślinnych, upiększa wszystko, czego dotknie - intensywnie nawilża i odżywia skórę, podkreśla piękno włosów, a dzięki suchemu wykończeniu pozwala ubrać się niemal natychmiast po aplikacji. Całość dopełnia zmysłowy zapach, który od lat stanowi nieodłączny element letniego stylu paryżanek.

Wielokrotnie naśladowany, nigdy nieprześcigniony. Jeszcze bardziej pożądany niż kiedykolwiek wcześniej, Huile Prodigieuse® nieustannie wyznacza kierunek rozwoju kategorii olejków pielęgnacyjnych i na nowo definiuje jej standardy.

ODKRYJ EFEKT NUXE NA SKÓRZE

Poznaj niezwykłe doznania sensoryczne, jakie oferują Huile Prodigieuse® Florale Roll-On oraz Huile Prodigieuse® Or Florale Roll-On - nowe odsłony kultowego olejku, które otulają skórę blaskiem i zmysłowością. To coś więcej niż efekt glow. To wyjątkowy rytuał piękna, który podkreśla naturalne piękno skóry, pozostawiając ją jedwabiście miękką, subtelnie rozświetloną i pełną świetlistości charakterystycznej dla NUXE.

WIĘCEJ NIŻ BLASK - ZAPACH, KTÓRY STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TWOJEJ SKÓRY

Delikatne, kwiatowe nuty otulają ciało, pozostawiając po sobie subtelny ślad pełen świeżości i kobiecości. To zapach, który nie dominuje, lecz harmonijnie współgra ze skórą, podkreślając jej naturalny charakter i tworząc wyjątkowo osobiste doświadczenie.

Huile Prodigieuse® Florale Roll-On i Huile Prodigieuse® Or Florale Roll-On to nowy wymiar kultowej pielęgnacji NUXE - połączenie skuteczności, zmysłowości i francuskiej sztuki celebrowania piękna każdego dnia.

BLASK, KTÓRY TOWARZYSZY CI WSZĘDZIE

Choć oba olejki bazują na tej samej wyjątkowo bogatej formule, każdy z nich podkreśla piękno skóry w nieco inny sposób.

Huile Prodigieuse® Florale Roll-On pozostawia na skórze subtelne, satynowe wykończenie, nadając jej naturalny, zdrowy blask. Z kolei Huile Prodigieuse® Or Florale Roll-On rozświetla skórę dzięki mieniącym się różowo-złotym drobinkom, które pięknie odbijają światło i dodają jej świetlistego charakteru.

Pełne blasku i promienności, oba olejki otulają skórę świeżym, kwiatowym zapachem, który towarzyszy jej przez cały dzień.

ZMYSŁOWA APLIKACJA, KTÓRA ZMIENIA CODZIENNĄ PIELĘGNACJĘ W RYTUAŁ

Roll-On został zaprojektowany tak, aby każda aplikacja była prawdziwą przyjemnością. Kulka płynnie przesuwa się po konturach twarzy i ciała, zapewniając precyzyjne dozowanie idealnej ilości produktu. To prosty, intuicyjny gest, który łączy skuteczność pielęgnacji z wyjątkowym doświadczeniem sensorycznym. Skóra i włosy zyskują natychmiastowy efekt upiększenia, a charakterystyczne dla Huile Prodigieuse® suche wykończenie pozostaje niezmienne.

PODKREŚL SWÓJ BLASK

Elegancki, praktyczny i stworzony do życia w ruchu - Twój Roll-On zawsze jest pod ręką. Potrzebujesz szybkiego rozświetlenia przed spotkaniem? Chcesz odświeżyć efekt glow przed wieczornym wyjściem? A może po prostu masz ochotę dodać skórze odrobinę świetlistości? Niezależnie od okazji, możesz aplikować go dokładnie tak, jak lubisz - subtelnie lub bardziej intensywnie.

DWIE WYJĄTKOWE INTERPRETACJE ZMYSŁOWOŚCI

NUXE Huile Prodigieuse® Florale Roll-on, 105 zł/60 ml

NUXE Huile Prodigieuse® Or Florale Roll-on, 134 zł/60 ml

Połączenie siedmiu szlachetnych olejów roślinnych nadaje skórze i włosom subtelny blask, jednocześnie dbając o ich komfort i pielęgnację. Świeży, kwiatowy zapach otula skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką, bez uczucia lepkości. Lekka, „sucha” konsystencja sprawia, że produkt szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze ani ubraniach.

Wersja Or zapewniając jednocześnie intensywne rozświetlenie dzięki naturalnym drobinkom perłowym, które nadają efekt satynowego, zdrowego blasku. Formuła jest wielofunkcyjna - jeden produkt kompleksowo pielęgnuje twarz, ciało oraz końcówki włosów, jednocześnie wspierając ich nawilżenie i elastyczność dzięki roślinnym olejom, które pomagają zatrzymać wilgoć w skórze. Wegański skład oparty na 100% olejach pochodzenia roślinnego został stworzony z poszanowaniem natury, łącząc skuteczność pielęgnacyjną z nowoczesnym podejściem do beauty.

DO TWARZY, CIAŁA I WŁOSÓW

Ten wielofunkcyjny olejek sprawdzi się na każdym etapie codziennego rytuału pielęgnacyjnego. Aplikowany na twarz, pomaga podkreślić naturalny blask cery. Na ciele pozostawia skórę miękką, gładką i subtelnie rozświetloną. Na włosach dodaje świetlistości oraz eleganckiego wykończenia, nie obciążając ich. Dzięki praktycznej formule Roll-On aplikacja jest szybka, precyzyjna i niezwykle komfortowa -zawsze wtedy, gdy chcesz dodać swojej skórze i włosom odrobiny blasku.

CIAŁO

Delikatnie przesuwaj kulkę Roll-On po skórze, aplikując olejek bezpośrednio na wybrane partie ciała, takie jak dekolt, nogi czy ramiona. Szczególną uwagę poświęć miejscom wymagającym intensywniejszego odżywienia i nawilżenia. Aby dodać skórze subtelnego blasku, nałóż Huile Prodigieuse® Or lub Huile Prodigieuse® Or Florale punktowo na ramiona, obojczyki lub dekolt - wszędzie tam, gdzie światło najpiękniej podkreśla naturalne kontury ciała.

TWARZ

Nanieś olejek na dłoń za pomocą Roll-On, a następnie rozprowadź go na skórze twarzy delikatnymi ruchami, wykonując lekki masaż do całkowitego wchłonięcia. Produkt można również aplikować bezpośrednio na twarz, wykonując subtelne, okrężne ruchy kulką Roll-On.

Huile Prodigieuse® Or oraz Huile Prodigieuse® Or Florale doskonale sprawdzą się jako rozświetlający akcent na szczytach kości policzkowych, łuku brwiowym lub w centralnej części czoła, podkreślając naturalny efekt glow.

WŁOSY

Nanieś niewielką ilość olejku na dłoń, rozgrzej produkt między dłońmi, a następnie rozprowadź go na długościach i końcówkach włosów. Huile Prodigieuse® Or oraz Huile Prodigieuse® Or Florale dodają włosom świetlistości i wielowymiarowego blasku, subtelnie podkreślając ich naturalne refleksy złocistymi, rozświetlającymi drobinkami.

Autor: Nuxe/ Materiały prasowe

MOC BLASKU - PUDRY PRODIGIEUX®

Jako pionier sztuki rozświetlania skóry, NUXE od lat tworzy wyjątkowe produkty, które pozwalają wydobyć i podkreślić naturalny blask cery. Nowe pudry Prodigieux® stanowią kolejną odsłonę tej ekspertyzy - subtelnie rozświetlają, dodają skórze promienności i pozwalają kreować efekt glow dopasowany do każdej okazji. To kolejny sposób, by doświadczyć charakterystycznego dla NUXE blasku i nadać skórze świetlisty, pełen życia wygląd.

MUŚNIĘTA SŁOŃCEM PRZEZ CAŁY ROK

NUXE Prodigieux® Puder brązujący, 94 zł/10 g

Dzięki swojemu słonecznemu, kultowemu zapachowi Puder Brązujący Prodigieux® przywołuje atmosferę lata niezależnie od pory roku. Już jedno muśnięcie pozwala uzyskać subtelny, naturalnie wyglądający efekt opalenizny, który dodaje cerze ciepła, świeżości i promiennego blasku.

To codzienny rytuał piękna inspirowany wakacyjną beztroską - dla skóry, która wygląda tak, jakby przez cały rok była delikatnie skąpana w słońcu

Latem Puder Brązujący Prodigieux® podkreśla naturalną opaleniznę i nadaje jej jeszcze piękniejszy, bardziej promienny wygląd. Gdy słoneczne wspomnienia zaczynają stopniowo blednąć, przejmuje rolę słońca, przywracając cerze ciepły koloryt i zdrowy, pełen blasku wygląd.

Zmysłowy, natychmiast rozpoznawalny zapach inspirowany kultowym Huile Prodigieuse® sprawia, że każda aplikacja staje się prawdziwą przyjemnością dla zmysłów.

NATURALNA OPALENIZNA DOPASOWANA DO CIEBIE

Lekka, wyjątkowo delikatna formuła otula skórę niczym subtelna woalka, zapewniając komfort noszenia i naturalny efekt. Puder można stosować zarówno na twarz, jak i na ciało, a jego uniwersalny odcień harmonijnie współgra z różnymi tonami skóry.

Drobno zmielona tekstura równomiernie rozprowadza się na skórze, tworząc efekt naturalnej opalenizny bez smug i bez podkreślania drobnych linii czy suchych partii skóry. Rezultat można łatwo stopniować - od delikatnego ocieplenia kolorytu po bardziej wyrazisty efekt skóry muśniętej słońcem.

SŁONECZNY BLASK ZAWSZE POD RĘKĄ

Elegancki, złoty kompakt z lusterkiem sprawia, że Puder Brązujący Prodigieux® jest idealnym towarzyszem każdej podróży i codziennych aktywności. Jego poręczny format z łatwością mieści się w torebce, dzięki czemu możesz odświeżyć makijaż i dodać skórze promienności zawsze wtedy, gdy masz na to ochotę. Otwórz. Muśnij skórę blaskiem. Zamknij. I ciesz się natychmiastowym efektem naturalnej, słonecznej opalenizny.

PRZYCIĄGAJ ŚWIATŁO. PRZYCIĄGAJ SPOJRZENIA.

NUXE Prodigieux® Puder rozświetlający, 94 zł/10 g

Perłowe drobinki Rozświetlającego Pudru Prodigieux® wychwytują i odbijają światło, tworząc na skórze subtelny efekt migotliwego blasku.

Ten wielozmysłowy puder, delikatnie wzbogacony nutami Huile Prodigieuse® Florale, rozświetla nie tylko skórę, ale i chwilę - dzięki świeżemu, iskrzącemu zapachowi, który towarzyszy każdej aplikacji.

Idealny do stosowania zarówno na twarz, jak i ciało, podkreśla piękno każdego odcienia skóry. Jego lekka, jedwabista i perłowa konsystencja pozostawia delikatne, opalizujące wykończenie, które można stopniować w zależności od nastroju i pożądanego efektu. Komfortowa formuła nie podkreśla drobnych linii ani suchych partii skóry, zapewniając gładkie i harmonijne wykończenie.

NATYCHMIASTOWY ZASTRZYK BLASKU NA KAŻDĄ CHWILĘ

Zawsze gotowy, by dodać skórze promienności - ultracienki, złoty kompakt z lusterkiem bez trudu mieści się w torebce, czekając na moment, w którym zabłyśnie.